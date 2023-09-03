بطل العالم يتعرض لـ «حادث مروع»



مونتميلو (أ ف ب)

تعرض بطل العالم الدراج الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، لحادث مروع، في بداية سباق جائزة كاتالونيا الكبرى على حلبة مونتميلو، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي.

وانطلق دراج دوكاتي من المركز الأول، متجنبا زحمة عدة دراجات عند المنعطف الأول. ثم عند المنعطف التالي، فقد بانيايا السيطرة على دراجته ليحلق في الهواء ويقع أرضاً، قبل أن يدوس الدراج الجنوب أفريقي براد بيندر «كيه تي أم» على ساقه.

وتم نقل بانيايا «26 عاماً» إلى المركز الطبي لحلبة كاتالونيا في سيارة إسعاف، وسط تصفيق الجمهور له، قبل أن ينقل لاحقاً إلى مستشفى في برشلونة لمزيد من الفحوصات الطبية.



ويتصدر بانيايا ترتيب الدراجين متقدماً، بفارق 66 نقطة عن الإسباني خورخي مارتن.

ولم يخل السباق من الإثارة، إذ قبل حادث بانيايا، سقط 5 دراجين عند المنعطف الأول، حيث اصطدم الإيطالي إينيا باستيانيني «دوكاتي»، بدراجة بالفرنسي يوهان زاركو «دوكاتي-براماك»، ليتسببا بسقوط أيضاً الإسباني أليكس ماركيس «دوكاتي-جريزيني»، وزميله في الفريق الإيطالي فابيو دي جانانتونيو، ومواطنه ماركو بيزيكي «دوكاتي-في آر46».

وبدوره، تم نقل باستيانيني لاحقاً إلى المركز الطبي لمزيد من الفحوصات، حيث أشارت قناة «كانال بلوس» الفرنسية عن إصابته بيده، وإمكانية تعرضه لكسر، علماً أنه قد تعرض لكسر في كتفه الأيمن خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الموسم في البرتغال في نهاية مارس ثم غاب عن الجوائز الكبرى الأربع التالية.

وعمدت إدارة السباق إلى إيقاف المنافسات بإشهار الأعلام، من أجل نقل بانيايا وتنظيف المسار من الحطام والوقود، قبل انطلاقة ثانية.