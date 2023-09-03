الإثنين 4 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الأمطار الغزيرة تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

الأمطار الغزيرة تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية
3 سبتمبر 2023 18:26

 
مدريد (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
راموس.. «السعادة الغامرة»!
«ركلة ليفا» تنقذ برشلونة

أجلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه إشبيلية «الأحد» في ختام منافسات المرحلة الرابعة، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتوقعة في العاصمة الإسبانية.
وقال أتلتيكو الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خلف جاره اللدود ريال بالعلامة الكاملة «12 نقطة» في بيان «تم تأجيل المباراة بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتوقع هطول أمطار غزيرة، بعد ظهر اليوم»، ولم يتم تحديد الموعد الجديد للمباراة.
وتعيش العاصمة الإسبانية حالة تأهب بسبب احتمال هطول أمطار غزيرة طوال الأحد من جبهة تؤثر أيضاً على مناطق إسبانية أخرى.
وطلب مجلس مدينة مدريد من السكان على وسائل التواصل الاجتماعي «البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى».
ووضعت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإسبانية معظم أنحاء إسبانيا، في حالة تأهب للأمطار الغزيرة، يمكن أن يتراكم أكثر من 120 لتراً من المياه لكل متر مربع في مدريد وفقا للوكالة، وفي أبرز مباريات «الأحد»، يحلّ برشلونة حامل اللقب ضيفاً على أوساسونا.

الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
اليوم 14:22
بوتين في مؤتمر صحفي مع أردوغان
عربي ودولي
بوتين يبدي رأيه في الهجوم الأوكراني المضاد
اليوم 20:03
مولر يعود إلى «المانشافت» بعد 9 أشهر
الرياضي
مولر يعود إلى «المانشافت» بعد 9 أشهر
اليوم 20:00
المعتدي على كين في قبضة شرطة لندن
الرياضي
المعتدي على كين في قبضة شرطة لندن
اليوم 19:44
بلاناجوما يقود «الصقور»
الرياضي
بلاناجوما يقود «الصقور»
اليوم 19:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©