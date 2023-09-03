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الرياضي

نياكاتي ينافس «الدون»

نياكاتي ينافس «الدون»
3 سبتمبر 2023 18:12

 
مراد المصري (دبي)

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اقتحم الفرنسي يوسف نياكاتي مهاجم بني ياس، قائمة اللاعبين المرشحين لاستفتاء لاعب الشهر في منطقة غرب آسيا، الذي أطلقه الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتم خلاله اختيار اللاعبين الذين برزوا مع أنديتهم أو منتخباتهم خلال أغسطس الماضي.
ويتنافس نياكاتي مع كريستيانو رونالدو «النصر السعودي»، عبدالرزاق حمدالله «الاتحاد السعودي»، روبرتو فيرمينيو «الأهلي السعودي»، ياسين براهيمي «الغرافة القطري»، أنس العوضات «الوحدات الأردني»، حمزة عيسى «ثقافي طولكرم الفلسطيني»، الحاج مالك «الأنصار اللبناني».
وبحسب الموقع، تم اختيار نياكاتي، بعدما برز في «السماوي»، حينما تصدر ترتيب هدافي «دوري أدنوك للمحترفين»، مناصفة برصيد 3 أهداف، حيث سجل اللاعب هدفاً في شباك العين، خلال الجولة الأولى، وهدفين أمام النصر في الجولة الثانية، ليكون من بين أبرز اللاعبين الذي ظهروا مع انطلاق البطولة.
وسيكون التصويت مفتوحاً أمام الجماهير، وبغض النظر عن هوية الفائز، فإن وجود نياكاتي يؤكد أنه خطف الأضواء وستكون الطموحات كبيرة عليه لمواصلة المضي قدماً خلال الموسم الحالي.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
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