«الأبيض» يبدأ «الجرعات المكثفة» في كرواتيا

معتز الشامي (دبي)



يكثف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تحضيراته في معسكر كرواتيا، ويشهد برنامج الإعداد خوض تدريبات مكثفة صباحية ومسائية، لمدة ثلاثة أيام، قبل تقليصها خلال الأيام التي تسبق مواجهة كوستاريكا ودياً 12 سبتمبر الجاري، في ختام التجمع المُقام حالياً في زغرب.

ويستعد «الأبيض» لبدء مشوار «التصفيات المشتركة» لنهائيات «مونديال 2026» وكأس آسيا 2027، والتي تنطلق نوفمبر المقبل، وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثامنة، مع البحرين، بالإضافة إلى الفائزين من مباراة اليمن أمام سريلانكا، ونيبال مع لاوس.

ويعتمد الجهاز الفني لمنتخبنا خلال التجمع الحالي، على تكثيف التدريبات التكتيكية والتركيز على تعزيز محاضرات الفيديو، لتعويد اللاعبين على أسلوب الأداء المنتظر من المنتخب، خاصة أن الشارع الرياضي يرغب في رؤية أداء أفضل لـ «الأبيض» في أول ظهور رسمي تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، حيث سبق وأن دخل المنتخب معسكراً مغلقاً، مطلع أغسطس الماضي في النمسا، من دون أداء «وديات دولية»، بل اكتفى المدرب بالتعرف على قدرات «الدوليين»، وتعويدهم على طريقة عمل الجهاز، ومتطلبات المرحلة، والتعرف على ما يمكن أن يقدمه كل عنصر من لاعبي «الأبيض».

ويرغب بينتو في ترجمة ذلك في أول «تجربة دولية»، عبر زيادة عامل الانسجام بين خطوط اللعب، والوصول إلى «توليفة» مناسبة من اللاعبين، قادرة على تلبية تطلعات الجهاز الفني، وتنفيذ خطة اللعب التي يؤدي بها «الأبيض»، والمتوقع ألا تخرج عن طريقتي «4-3-2-1» و«4-3-3»، وهما الأنسب لقدرات اللاعبين، بجانب قدرة بينتو على ضبط إيقاع الدفاع، وهو ما كان نقطة ضعف واضحة في أداء المنتخب خلال التصفيات الماضية، يضاف إلى ذلك معاناة الفريق من حالة «عقم تهديفي» أثرت على أداء المنظومة الهجومية للمنتخب في المواجهات الدولية رسمياً وودياً، وهو ما يسعى بينتو لعلاجه بصورة مكثفة خلال التجمع الحالي، ويقوم بتعزيزه في التجمع المرتقب أواخر أكتوبر المقبل في أبوظبي ويتوقع أن يشهد أداء تجربتين دوليتين مع فرق آسيوية.

ويرغب الجهاز الفني خوض التجربة الودية الأولى، والتي تكون بمثابة فرصة لتقييم جميع اللاعبين الدوليين، والوقوف على مستوياتهم، ومدى استيعاب طريقة اللعب المراد تطبيقها في المواجهات المقبلة، حيث يلعب «الأبيض» تصفيات آسيا المشتركة بالمجموعة الثامنة في نوفمبر المقبل، وبالتالي هناك ثلاث تجارب، سواء أمام كوستاريكا، و«وديتي» معسكر أكتوبر، هما الفيصل في الوصول بالمنتخب إلى التشكيلة الأنسب، وزيادة التجانس والتفاهم بين لاعبيه، في ظل رغبة بينتو الواضحة، في تأهيل أكثر من 24 لاعباً، ليكونوا جاهزين، وعلى معرفة تامة بفلسفة الجهاز الفنية، عندما يتم استدعاء أياً منهم.

وبالتوازي مع خطط المنتخب على المدى القصير للمرحلة الثانية، بالنسبة للتصفيات الآسيوية المشتركة، قرر الجهاز الفني متابعة جميع الوديات التي يخوضها منتخبات «القوى الكبرى» في آسيا خلال سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، للوقوف على قدرات جميع المنافسين، تمهيداً لـ «مواجهات الحسم» المتوقع أن تكون خلال مشوار «الأبيض» في كأس آسيا الذي تستضيفه قطر في يناير المقبل.