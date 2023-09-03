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الرياضي

شباب الأهلي والشارقة يتخطيان «100 نقطة»

شباب الأهلي والشارقة يتخطيان «100 نقطة»
3 سبتمبر 2023 15:30

 
علي معالي (دبي)

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نجح شباب الأهلي والشارقة في تخطي حاجز «100 نقطة»، ضمن كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بفوز «الفرسان» على البطائح 103-61، في المجموعة الأولى، و«الملك» على الظفرة 103- 54، في المجموعة الثانية، في بداية الدور التمهيدي للبطولة المؤجلة من الموسم الماضي، وتعتبر انطلاقة موسم 2023- 2024.
في المباراة الأولى، على صالة نادي النصر، بدأ شباب الأهلي رحلة الدفاع عن اللقب بمنتهى القوة والتركيز، بالتفوق على البطائح، في مباراة شهدت الكثير من الندية في «الأرباع» الأول والثاني والثالث، إلا أن خبرة «الفرسان» نجحت في حسم اللقاء بهذا الفارق الكبير، وتقدم في «الأرباع» الأول 23-17، والثاني 30-14، والرابع 32-8، ورجحت كفة «الراقي» في «الربع الثالث» 22- 18، وأدار المباراة الدولي حسن حاجي، والدولي محيي الدين خطاب، وعمر الأسمر، وراقبها الدولي حسين البلوشي.
وفي المباراة الثانية، على صالة نادي الوصل، سيطر «الملك» الذي عاد إلى قيادته المدرب «المخضرم» عبدالحميد إبراهيم، على «الأرباع الأربعة» 29- 15، و23- 8، و24- 15، و27- 16، وأدار المباراة الدولي سالم الزعابي، وعاونه الدولي محمد ريان، ومحمد عبيس، وراقبها الدولي محمد الشمري.
وتقام البطولة بنظام المجموعتين، تضم كل منها 3 فرق، بعد انسحاب الوحدة، والمتصدر لكل مجموعة يتأهل مباشرة إلى نصف النهائي، على أن يلتقي ثاني المجموعة الأولى، مع ثالث المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الثانية، مع ثاني المجموعة الأولى، لتحديد المتأهل إلى «المربع الذهبي»، ويُسدل الستار على البطولة 17 سبتمبر الجاري.
تضم المجموعة الأولى شباب الأهلي، الوصل، البطائح، والثانية الشارقة، النصر، والظفرة.

كرة السلة
الإمارات
كأس نائب رئيس الدولة للسلة
شباب الأهلي
الشارقة
البطائح
الظفرة
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