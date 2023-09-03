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«يونايتد» يتأهل إلى التصفيات التمهيدية لأندية الأولى

«يونايتد» يتأهل إلى التصفيات التمهيدية لأندية الأولى
3 سبتمبر 2023 15:00

 
دبي (الاتحاد)

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تأهل «يونايتد» إلى التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، المؤهلة إلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2023- 2024، وذلك بعد فوزه على فريق «جلف» بضربات الجزاء الترجيحية 4-3، في المباراة الفاصلة التي أقيمت على ملعب نادي شباب الأهلي بالعوير.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2، وسجل هدفي «يونايتد» بابي باكري، فيما سجل هدفي «جلف» ريتشارد بيني كيت وجمال بارتلي.
ويواجه «يونايتد» في التصفيات فريق «سيتي»، علماً أن التصفيات تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يتأهل فريقان إلى دور الستة عشر من الكأس، وينضمان إلى الفرق الأربعة عشر من الأندية المحترفة، وتنطلق التصفيات 14 أكتوبر المقبل.

دوري الدرجة الأولى
كأس رئيس الدولة
دبي
شباب الأهلي
العوير
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