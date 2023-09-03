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الرياضي

«الأبيض الأولمبي» جاهز للقاء «التنين»

«الأبيض الأولمبي» جاهز للقاء «التنين»
3 سبتمبر 2023 14:37

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يستعد «المنتخب الأولمبي» لكرة لقدم، لخوض مباراته الأولى أمام الصين، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة «قطر 2024»، حيث تقام المباراة يوم الأربعاء، في افتتاح المجموعة السابعة التي تحتضنها مدينة داليان من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري.
ويُواصل «الأبيض الأولمبي» تدريباته اليومية، في معسكره الصيني، على فترتين صباحية ومسائية، بقيادة الإسباني دينس سيلفا، وبمشاركة جميع اللاعبين، وركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية التي يعتمدها خلال المباريات، بداية من لقاء «التنين»، وشرح ذلك خلال محاضرات الفيديو، وتطبيق المطلوب في الحصص التدريبية، التي تشهد تنافساً كبيراً بين اللاعبين.
من جهته، أكد محمد عباس لاعب وسط العين والمنتخب الأولمبي، أن كل زملائه اللاعبين في أتم الجاهزية، لخوض التصفيات، وتركيزهم حالياً مُنصب على المواجهة الأولى أمام الصين صاحب الأرض والجمهور، مشيراً إلى أن المعنويات عالية، وجميع الظروف مناسبة لحصد نتيجة إيجابية، على الرغم من قوة المنافس.
وقال عباس «في التصفيات دائماً ما تكون المباراة الأولى هي الأهم، وعليه يجب أن نبذل قصارى جهدنا للخروج بنتيجة إيجابية تمنحنا دفعة معنوية كبيرة في مشوار التصفيات، مؤكداً عدم التهاون مع أي منتخب من المجموعة، خاصة أن جميعها تسعى للتأهل، سواء المباشر، أو عن طريق أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني من المجموعات الـ11».

الإمارات
المنتخب الأولمبي
الصين
داليان
كأس آسيا
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