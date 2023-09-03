شيخة الراشدي تهدي ابن حم كتاب «لعبة الشطرنج»



العين (الاتحاد)

استقبل الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، الكاتبة شيخة الراشدي، أول إماراتية تهتم بالتدريب والكتابة عن الشطرنج، وتسلم منها نسخة من كتابها الجديد «لعبة الشطرنج للأذكياء والعباقرة»، وذلك بمقر مركز سالم بن حم الثقافي في مدينة العين.

وهنأ الشيخ محمد بن حم، الكاتبة الإماراتية شيخة الراشدي، على كتابها الجديد، ذي البعد الإنساني والنفسي، حيث يعالج مواضيع إنسانية، ويطرح تساؤلات، ويجيب عن استفسارات تثري العقل البشري، وتزيد من مدركاته الفكرية، متمنياً لها النجاح والتوفيق في المزيد من النتاج الأدبي الذي يغني المكتبة الإماراتية.

من جانبها، تقدمت الكاتبة شيخة الراشدي بالشكر والتقرير للشيخ الدكتور محمد بن حم على حُسن الاستقبال والضيافة، وثمنت الدعم الكبير الذي يوليه للكتّاب الإماراتيين، والحرص الدائم على التواجد في جميع الفعاليات الثقافية والأدبية.

يذكر أن كتاب «لعبة الشطرنج للأذكياء والعباقرة»، يرى أن الحياة عبارة عن صراعات بين الحق والباطل والخير والشر، واستوحيت لعبة الشطرنج من معاناة الحياة، مسرحاً بسيطاً، يستطيع أن يرى اللاعب ويفكر، ويحاول التغلب على ما هو صعب، في التحدي مع الحياة.