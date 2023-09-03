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الرياضي

ماتا «بديل» إنييستا في اليابان

ماتا «بديل» إنييستا في اليابان
3 سبتمبر 2023 14:16

 
طوكيو (أ ف ب) 

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انضم الإسباني خوان ماتا لاعب الوسط الدولي السابق، إلى فيسيل كوبي، ليحل بدلاً من مواطنه أندريس إنييستا المنتقل إلى نادي الإمارات، حسب ما أعلن ثاني الدوري الياباني لكرة القدم.
وتعاقد ماتا، بطل مونديال جنوب أفريقيا 2010 وكأس أوروبا 2012 مع منتخب «لا روخا» والبالغ 35 عاماً، مع النادي الياباني، بصفقة انتقال حر، بعدما غادر جلطة سراي التركي، حيث لعب 18 مباراة في موسم واحد «2022-2023».
وسار ماتا على خطا مواطنيه «مايسترو» خط الوسط إنييستا الذي أمضى 5 أعوام في صفوف فيسيل كوبي بين 2018 و2023، والمهاجم دافيد فيا بين 2019 و2020.
قال ماتا الذي ارتدى قميص بلاده في 41 مباراة دولية خلال مؤتمر صحفي «أنا سعيد جداً لأني أسير على خطاهما في هذه الدولة».
وفاز ماتا الذي أمضى معظم مسيرته في إسبانيا وإنجلترا، بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2012، والدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عام 2013 مع تشيلسي الإنجليزي، ليعود ويحرز لقب المسابقة الأخيرة مع مانشستر يونايتد عام 2017.

إسبانيا
الإمارات
اليابان
خوان ماتا
إنييستا
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