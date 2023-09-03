3000 متسابق في «هايروكس للياقة»



دبي (الاتحاد)



أحرز الأميركي ريان كنت المركز الأول، في فئة المحترفين رجال، ضمن بطولة هايروكس الدولية للياقة البدنية التي استضافتها دبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونظمتها شركة تو 147 للإدارة الرياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 3000 متسابق، من بينهم 15% من خارج الدولة، وتقام في دبي على مدار 3 سنوات، ويتأهل الفائزون للمشاركة في بطولة العالم بمدينة نيس الفرنسية خلال يونيو 2024.

وأنهى «كنت» السباق في 59 دقيقة، وتبعه البريطاني جوردان براينت، ومواطنه مايكل لوجي الثالث، وفي فئة المحترفات سيدات فازت الأميركية لورين ويكس بالمركز الأول، بعد إنهاء السباق في 59:27 دقيقة، وتبعتها السويدية ميكيلا نورمان، ووحلت البريطانية جيس تول ثالثاً.

وفي فردي الرجال، فاز الكندي دارين بورك بالمركز الأول «1:03:54 ساعة»، وتبعه البريطاني سيان كلانسي، والفرنسي ألكسندر فيدوتوف، وفي فردي السيدات، فازت البريطانية كارلا ديلي في المركز الأول «01:08:18 ساعة»، وتبعتها البريطانية شارنا جارفورث، والسويدية فلورين أبريل ثالثاً.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «تعد البطولة الواسعة الانتشار إضافة متميزة، إلى قائمة الفعاليات الرياضية السنوية التي تقام في دبي، وتصل إلى أكثر من 450 فعالية، وسعداء بأن تكون دبي أول مدينة في الشرق الأوسط تستقطب البطولة، حيث إن دبي المكان المفضل للتعاون مع منظمي البطولات العالمية والكبرى، والبطولة تعتبر من البطولات التي تستقطب شريحة واسعة من داخل الدولة وخارجها».

وأضاف: نعد جمهورنا بأن نستقطب جميع أنواع الرياضات، ونعمل بشكل مستمر على جذب البطولات العالمية، وتعزيز قائمة الفعاليات بمثل هذه البطولات المتميزة، واستقطاب الأبطال وتوفير الفرصة لعشاق جميع الرياضات للمشاركة في البطولات ومتابعة الرياضيين العالميين.

وقال كريستيان توتزك، المؤسس والشريك الإداري لبطولات «هايروكس»: سعداء بأن ننظم البطولة في دبي المكان الأفضل في العالم لتنظيم بطولات بهذا الحجم، ووفرت لنا كل التسهيلات، ووجدنا من الترحاب وكرم الضيافة، ما لم نجده في أي بلد آخر، بالإضافة إلى أننا لم نجد أي مشقة في إنهاء الإجراءات فكل المعاملات تتم هنا بسرعة كبيرة، وسعادتنا أكبر بالمشاركة الواسعة للمتسابقين من العديد من الجنسيات، ومنهم من سافر من بلاد بعيدة إلى دبي للمشاركة في البطولة التي ننظمها هنا للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وبالتأكيد للاستمتاع بأجواء دبي الجميلة.

وقال ريان أغا، المدير التنفيذي لبطولات هايروكس: سعادتنا كبيرة بأن نتعاون مع مجلس دبي الرياضي لجلب البطولة العالمية إلى دبي، واستقطاب هذا العدد الكبير من المشاركين تحت سقف واحد من 165 دولة، وبعد هذا النجاح الكبير أتوقع أن تكون المشاركة أكبر في العام المقبل.