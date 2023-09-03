«الدون 850».. الشهية مفتوحة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا يتوقف النجم البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو، عن تسجيل الأهداف وصناعتها في كل مكان، رغم أنه في الثامنة والثلاثين من عمره.

ومنذ رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، آخر نادٍ أوروبي يلعب له، ها هو يتألق مع فريقه الجديد النصر في الدوري السعودي، ونادراً ما تمر مباراة، من دون أن يسجل أو يصنع أهدافاً، وعادة ما يظهر في «فورمة» رائعة، كما لو كان شاباً في العشرين، وظهر ذلك واضحاً في مباراته الأخيرة أمام الحزم، ضمن الجولة الخامسة للدوري السعودي، والتي انتهت باكتساح النصر لهذا الفريق على أرضه بخماسية مقابل هدف، حيث أسهم «الدون» في صناعة هدفين لزملائه، وسجل بنفسه هدفاً، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف يتصدر بها ترتيب الهدافين في المسابقة، كما يتقدم في الوقت نفسه قائمة صانعي الأهداف برصيد 4 أهداف.

وبهدف رونالدو في مرمى الحزم، وصل إلى «الهدف 850»، في مشواره الكروي الطويل والحافل بالبطولات والألقاب، وأصبح بذلك أول لاعب حالي يبلغ هذا العدد من الأهداف. وخلال المباريات الأربع التي شارك فيها هذا الموسم، في دوري المحترفين السعودي، أسهم رونالدو في تقدم النصر في الترتيب، نحو مراكز قمة الدوري، بعد أن بدأ الفريق بداية سيئة، بالخسارة في أول جولتين في المسابقة.

وأجمعت الصحف والمواقع العالمية التي أصبحت تتابع باهتمام بالغ مباريات الدوري السعودي، على أن رونالدو يعيش أزهى أيامه الكروية، في ظل ممارسة هوايته في تسجيل الأهداف وصناعتها، في مسابقة دوري لا تقل قوة وإثارة عن الدوريات الأوروبية.

وقال رونالدو، الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية ولدوري الأبطال الأوروبي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: قدمنا أداءً رائعاً ونواصل التحسن.

وأضاف: 850 هدفاً في مسيرتي حتى الآن، وما زالت «الشهية مفتوحة» لإحراز المزيد من الأهداف.