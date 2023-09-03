أبوبكر بطل «الاستدامة الرياضية» للشطرنج



الشارقة (الاتحاد)



أحرز السوداني أبوبكر تاج السر لقب بطولة «الاستدامة الرياضية» الدولية للشطرنج الكلاسيكي، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 25 دولة. وجاءت صدارة أبوبكر برصيد 6 نقاط من 7 جولات، وتبعه المصري رمزي سمير، والهندي بهات أبهيك والسوري محمد رافع، ومارفين ماركوس.

وحضر الختام ومراسم التتويج عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي، وعدد من المدربين والإداريين بالأندية والأكاديميات المشاركة.

وأكد عمران عبدالله النعيمي أن البطولة تعتبر استكمالاً لخطط وبرامج النادي والجهاز الفني لرفع المستوى الفني، بالإضافة إلى زيادة التصنيفات الدولية للاعبين، واستعداداً للمشاركات الخارجية وتمثيل الدولة وحصد الإنجازات والنتائج التي ترضي الطموحات.