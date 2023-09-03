6 تغييرات في مسميات «المراحل السنية»



معتصم عبدالله (دبي)



تشهد مسابقات المراحل السنية، موسم 2023- 2023، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل، بمباريات الجولة الأولى من «دوري الناشئين» تحت 16 عاماً، 6 تعديلات أساسية في فئات ومسميات المسابقات التي يصل عددها إلى 18 بطولة للفئات العمرية، ما بين تحت 21 عاماً، وحتى مدارس الكرة، تحت إشراف اتحاد الكرة.

وشملت التغييرات في الموسم الحالي، مقارنة بمسابقات الموسم الماضي 2022- 20223، تغيير فئة دوري وكأس تحت 18 عاماً إلى تحت 19 عاماً، وإضافة فئة جديدة «ب» لدوري الناشئين تحت 17، وإلغاء الفئة الثانية «ب» لدوري الناشئين تحت 16، بجانب إلغاء مسابقة الكأس في الفئة ذاتها.

وشمل الإلغاء مسمى دوري الأشبال تحت 15 «ب»، وكأس الأشبال تحت 15، بجانب كأس الأشبال «تحت 14»، واستحداث الفئة «ج» لدوري الأشبال تحت 12 عاماً.

في المقابل، شملت مسابقات المراحل السنية، المعتمدة من اتحاد الكرة، للموسم الجديد 2023- 2024 نحو 18 مسابقة، وهي دوري وكأس الشباب «تحت 21»، دوري وكأس الشباب تحت 19، دوري الناشئين تحت 17 «أ» و«ب»، وكأس الناشئين تحت 17، دوري الناشئين تحت 16، دوري الأشبال تحت 15، دوري الأشبال تحت 14 «أ» و«ب»، دوري الأشبال تحت 13 سنة «أ» و«ب»، دوري الأشبال تحت 12 سنة «أ» و«ب»، «ج»، دوري الأشبال تحت 11 سنة «أ» و«ب».

وتشهد مسابقة «دوري الشباب تحت 21 عاماً»، وهي البطولة الموازية لمسابقة رابطة المحترفين، لنفس الفئة العمرية، في الموسم الجديد 2023- 2024، مشاركة 7 أندية تضم العربي، دبا، الفجيرة، العروبة، رأس الخيمة، دبا الحصن، الظفرة، وتقام البطولة بنظام الدوري من ثلاثة أدوار، وتشارك ذات الأندية في كأس الشباب تحت 21 عاماً، والتي تقام بداية من دور الثمانية بنظام الذهاب والإياب.

في المقابل، يشارك 16 نادياً في دوري تحت، 19 فيما تبقى المشاركة في الكأس اختيارية، ويشهد دوري الناشئين تحت 17 «أ»، مشاركة 10 أندية، مقابل 9 فرق في الفئة «ب»، فيما تشارك الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأولى على مستوى الفئتين في كأس الناشئين تحت 17.

ويرتفع عدد الأندية المشاركة في دوري الناشئين تحت 16 إلى 15 نادياً، مقابل 16 نادياً في دوري الأشبال تحت 15، وتتوزع فئات المشاركة في دوري الأشبال تحت 14 ما بين 9 أندية للفئة «أ» و9 للفئة «ب»، ويشارك 12 نادياً في دوري الأشبال تحت 13 سنة «أ»، ومثلها للفئة «ب»، مقابل 30 نادياً في دوري الأشبال تحت 12 سنة، موزعين على الفئات «أ» و«ب»، «ج»، و24 في دوري الأشبال تحت 11 سنة، موزعين على الفئتين «أ» و«ب».

يذكر أن الموسم الماضي 2022- 2023، شهد سيطرة فرسان «شباب الأهلي»، على ألقاب المراحل السنية، من خلال التتويج ببطولات كأس الشباب «تحت 21»، دوري وكأس الناشئين تحت 17، كأس الناشئين تحت 16 عاماً، دوري الأشبال تحت 15 «أ»، دوري الأشبال تحت 14 «أ»، كأس الأشبال تحت 14، دوري الأشبال تحت 13 «ب»، دوري الأشبال تحت 12 «ب»، دوري الأشبال تحت 11 (ب).

أبرز التعديلات

1- تغيير فئة دوري وكأس تحت 18 عاماً إلى تحت 19 عاماً

2- إضافة دوري الناشئين تحت 17 «ب»

3- إلغاء دوري الناشئين تحت 16 «ب» وكأس الناشئين تحت 16

4- إلغاء دوري الأشبال تحت 15 «ب» وكأس الأشبال تحت 15

5- إلغاء كأس الأشبال تحت 14

6- استحداث فئة دوري الأشبال تحت 12 سنة «ج»