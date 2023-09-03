هالاند مع «السيتي».. «هاتريك» كل 53 يوماً!



عمرو عبيد (القاهرة)



واصل إيرلينج هالاند أرقامه «الإعجازية»، بعد تسجيله «هاتريك» جديد، قاد به مانشستر سيتي، إلى انتصار عريض بـ«خماسية» على فولهام، وتصدّر «البريميرليج» منفرداً بـ«العلامة الكاملة»، بعد 4 جولات، وبلغ «صاروخ» النرويج «الهاتريك» رقم 7 مع «السيتي»، خلال عام واحد، و6 أيام فقط، وهو الحصاد الأكبر لهالاند مع جميع الأندية التي لعب لها خلال السنوات الماضية!

ونجح «الصاروخ» النرويجي في بلوغ «الهاتريك 21» في مسيرته التي انطلقت على المستوى الاحترافي قبل 5 سنوات، وسجّل تلك الأهداف «الخاصة» عبر 1985 يوماً، ليُحرز «هاتريك» أو «سوبر هاتريك» وما يشابهما في كل 94 يوماً خلال تلك السنوات، إلا أن حصاده مع «كتيبة بيب» يبدو «مُرعباً» على صعيد الأرقام القياسية، إذ سجّل تلك النوعية من الأهداف بواقع مرة كل 53 يوماً، وكان بينها «ميجا هاتريك» في مارس الماضي، عندما دكّ حصون لايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف، دفعة واحدة، في المباراة التي انتهت بفوز «السيتي» 7-0 آنذاك.

بدأ هالاند «سلسلة الهاتريك» في مارس 2018، وقتما كان يلعب مع منتخب النرويج تحت 19 عاماً، وبعد 4 أشهر فقط، كان «الصاروخ» على موعد مع أول «سوبر هاتريك» في مسيرته مع الأندية، عندما أحرز 4 أهداف مطلع يوليو، 2018 بقميص مولده النرويجي، وهو الوحيد في مشواره مع فريقه المحلي.

وشهد عام 2019 أعلى معدلات «الهاتريك» التي سجلها مع فريقه الأسبق، سالزبورج النمساوي، حيث حصد 5 «هاتريك» خلال أقل من 4 أشهر فقط، بمعدل «ثلاثية» كل 23 يوماً، ثم جمع 4 «هاتريك» بقميص بروسيا دورتموند خلال الفترة بين يناير 2020 وأبريل 2022، وكان بينها «سوبر هاتريك» واحد، في نوفمبر 2020، ضرب به مرمى هريتا برلين في «البوندسليجا».

وإذا كانت الانطلاقة بدأت مع منتخب بلاده تحت 19 عاماً، فإنه سجل رقماً «خرافياً» مع فئة تحت 20 عاماً بكأس العالم للناشئين عام 2019، عندما شارك في سحق نظيره الهندوراسي 12-0، كان بينها «تريبل هاتريك» بتسعة أهداف حملت بصمة هالاند، ثم رفع رصيده الدولي إلى 4 «هاتريك» بإضافة 2 مع المنتخب الأول!