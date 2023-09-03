«الماتادور» بين «خيارين»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



ازداد اهتمام نادي الاتحاد السعودي، بالحصول على خدمات قلب الدفاع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس «37 عاماً» الملقب بـ«الماتادور»، خلال هذه الأيام الأخيرة، لينضم إلى الفرنسي كريم بنزيمة، زميله السابق في ريال مدريد الإسباني، قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان في آخر عامين.

وكشف موقع «فوت ميركاتو» النقاب عن أن الاتحاد يأمل بشدة في ضم مدافع إلى صفوفه، قبل حلول يوم 7 سبتمبر الجاري الذي ينتهي فيه القيد في الدوري السعودي، ولا يخفي اهتمامه براموس، بعد أن أخفق في الحصول على خدمات لويز فيليبي مدافع ريال بيتيس.

ويُعتبر راموس «وكيلاً حراً» بمعنى أنه غير مرتبط، بأي نادٍ في الوقت الحالي، ومنذ أن غادر سان جيرمان، ولكن المشكلة أن لديه اهتمامات وخيارات أخرى في تركيا، إذ أن بيسيكتاش وجالطة سراي يريدان الحصول على خدماته.

وقال الموقع: على راموس أن يقرر سريعاً، ما إذا كان سينضم للدوري التركي من عدمه، نظراً لأن عرض بيسيكتاش الذي يمنحه 8 ملايين يورو، راتباً سنوياً «9 ملايين دولار، ينتهي موعده الاثنين، ولا بد أن يقول كلمته الأخيرة قبل حلول هذا الموعد.

بدأ راموس، المولود في 30 مارس 1986، مسيرته الاحترافية في إشبيلية 2003 وحتى 2005، ثم انتقل إلى ريال مدريد إلى2021، ومنه إلى باريس سان جيرمان حتى هذا الصيف، ليصبح بعدها حراً في التعاقد مع أي فريق.

ولعب راموس لمنتخبات الشباب تحت 16 و17 و19 و21 سنة، تم تصعيده للمنتخب الأول في 2005.

يذكر أن الاتحاد السعودي يلعب مباراته القادمة في الدوري 14 سبتمبر الجاري أمام الأخدود، بعد أن خسر مباراة الجولة السابقة من الهلال 3-4، في «ريمونتادا» رائعة من الفريق «الأزرق».