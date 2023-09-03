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الرياضي

فرناندو لوكاس يتصدر «رجال الظل» في «ضبط الإيقاع»!

فرناندو لوكاس يتصدر «رجال الظل» في «ضبط الإيقاع»!
3 سبتمبر 2023 12:30

 
مراد المصري (دبي)

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مع انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين»، تمنح الإحصائيات بعضاً من المؤشرات على اللاعبين الأبرز خلال الموسم، وبينما تتجه الأنظار دائماً إلى أصحاب الأهداف أو من يقوم بصناعتها، فإن هناك «رجال الظل» الذين يقومون بجهد كبير خلف الأضواء، من أجل التمريرات الصحيحة التي تسهم في ضبط إيقاع الميدان.
وتصدر القائمة في التمريرات الصحيحة كل من فرناندو لوكاس في الجزيرة «168»، وبارك «الوافد الجديد» إلى العين «159»، وفي الوحدة لوكاس بيمينتا «105»، وفي الشارقة ميراليم بيانيتش «102».
وفي النصر جاء المدافع حمدان الكمالي «99»، وفي البطائح أولريش سيدوين «99»، وفي عجمان نادر قندي «94»، وفي الوصل «الثنائي» جيرونيمو بوبليتي وسفيان بوفتيني «92»، وفي حتا فيرنون دي ماركو «92» وعزيز جانيف من شباب الأهلي «92»، وعبد السلام محمد في اتحاد كلباء «77»، وفي بني ياس حسين عباس «65»، وفي خورفكان بيدرو كاسترو «63»، وفي الإمارات لوان مارتينز وفيتاس «60».
وعلى صعيد التمريرات إجمالاً، فإن العين جاء في الصدارة بمجموع 1127 تمريرة، يليه الجزيرة «1121»، وشباب الأهلي «839»، والنصر «836»، الشارقة «801»، الوصل «779»، حتا «773»، الوحدة «748»، البطائح «745»، عجمان «743»، خورفكان «663»، اتحاد كلباء «637»، الإمارات «631» وبني ياس «588».

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
العين
الوحدة
الشارقة
النصر
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