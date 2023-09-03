الاتحاد يضم المعيوف 3 أعوام



الرياض (أ ف ب)

أعلن نادي الاتحاد، بطل الدوري السعودي لكرة القدم، رسمياً تعاقده مع الحارس الدولي عبد الله المعيوف، وذلك بعدما قرر عدم الاستمرار مع الهلال.

وكتب المعيوف «36 عاماً» عبر موقعه الرسمي إكس «تويتر سابقاً»: الحمد لله، تم توقيع عقدي مع نادي الاتحاد، أسأل المولى عز وجل التوفيق والنجاح في الفترة القادمة، وإن شاء الله تكون سنين أفراح وبطولات».

وكان المعيوف طلب من الهلال تجديد عقده لمدة 3 سنوات، قبل موسم من نهايته، ولكنه لم يجد موافقة على طلبه، وفي التوقيت نفسه تفاوض مع الاتحاد، من أجل ضمه خلال «صيف 2023»، ووافق على شروطه، بالتوقيع على عقد مدته 3 سنوات، ليرتدي الحارس قميص «النمور» رسمياً.

وفرض المعيوف نفسه أفضل حارس سعودي خلال السنوات الماضية، بعد الإنجازات والبطولات التي حققها بداية مع الهلال الذي نشأ معه، ودافع عن ألوانه بين عامي 2004 و2007، قبل أن ينتقل إلى الأهلي، حيث لعب بين 2007 و2016، ليعود إلى «الزعيم»، ويبقى في صفوفه حتى هذا الصيف.

ورغم ذلك لم يشارك المعيوف مع المنتخب السعودي في مونديال العام الماضي، بسبب خلاف بينه وبين مدربه السابق الفرنسي هيرفي رينارد.

وكان المعيوف قد خرج بتصريحات، أكد فيها على أنه اعتزل اللعب دولياً، ليتراجع عن قراره، وهو الأمر الذي لم يتقبله رينارد، ليصر على إبعاده عن «الأخضر».

ويتضمن سجل المعيوف مع الهلال الفوز بلقب الدوري السعودي 6 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، والكأس السوبر السعودية مرتين، ودوري أبطال آسيا مرتين.

ومع الأهلي فاز بلقب الدوري السعودي مرة واحدة، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، وكأس ولي العهد مرة واحدة، وكأس الخليج للأندية مرة واحدة.