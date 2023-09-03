الإثنين 4 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أنس جابر تشعر بـ «الموتى الأحياء» في «فلاشينج ميدوز»!

أنس جابر تشعر بـ «الموتى الأحياء» في «فلاشينج ميدوز»!
3 سبتمبر 2023 11:09

 
نيويورك (رويترز) 

أخبار ذات صلة
ميسي يمنح إنتر ميامي رقماً قياسياً!
«حاملة اللقب» تودع «فلاشينج ميدوز»

تفوقت أنس جابر «المريضة» على التشيكية ماري بوزكوفا 5-7 و7-6 و6-3، لتحافظ اللاعبة التونسية على آمالها في بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز»، ببلوغ الدور الرابع، رغم كثرة الأخطاء.
وقالت أنس المصنفة الخامسة، إنها شعرت بأنها مثل «الموتى الأحياء»، بسبب المرض، لكنها تعافت، لتهزم بوزكوفا «باردة الأعصاب»، وسددت 56 ضربة ناجحة في ملعب آرثر آش.
وتواجه في دور الستة عشر الصينية تشينج قينوين التي هزمت الإيطالية لوسيا برونزيتي 6-3 و4-6 و6-4.
وقالت أنس وصيفة بطلة العام الماضي «كانت مباراة صعبة جداً علينا، لم ترغب في التوقف، وحاولت بذل أقصى جهد أمام لاعبة رائعة».
وتعرف أنس في بلادها بلقب «وزيرة السعادة»، لكنها لم تبتسم خلال المجموعة الأولى، حيث دفعت ثمن الأخطاء، وكسرت بوزكوفا إرسالها في خامس محاولة بالشوط الرابع.
وردت اللاعبة التونسية كسر الإرسال، بضربة خلفية رائعة في الشوط التاسع، لكنها سمحت لبوزكوفا بالكسر مجدداً بخطأ مزدوج في نقطة حسم المجموعة.
وبعد فقد إرسالها في المجموعة الثانية، خضعت بوزكوفا للعلاج خارج الملعب، بعد الشوط السابع، وبدا أنها تعاني من إصابة بالساق، لكنها واصلت القتال، وكانت تعرج أثناء المشي بالملعب، ورغم ذلك كسرت الإرسال في الشوط العاشر.
ووجدت أنس، التي بدا عليها الانزعاج بوضوح خلال حركتها بالملعب، بارقة أمل في الشوط الفاصل، واستغلت ضرباتها الأمامية الناجحة في طريقها للمجموعة الثالثة.
وكسرت إرسالاً محورياً في الشوط السادس، حين ارتكبت بوزكوفا خطأً مزدوجاً في ضربة الإرسال، وحسمت اللقاء بعد نحو ثلاث ساعات، حين سددت اللاعبة التشيكية في الشبكة.
وقالت وصيفة بطلة ويمبلدون، إنها عانت لالتقاط أنفاسها في بداية المباراة، لكنها ممتنة لمواصلة اللعب، بعد إصابة بالقدم في سينسناتي.
وأضافت لشبكة «ئي.إس.بي.إن»: كل مباراة تشكل مكافأة إضافية لي الآن، اكتشف جزءاً جديداً من نفسي.
وتتوقع أنس تحدياً كبيراً أمام منافستها بالدور الرابع تشينج، التي انسحبت أمامها في آخر لقاء بينهما في تورونتو عام 2022، قائلة: «تتمتع بضربات أمامية قوية، وستكون مواجهة صعبة بالتأكيد».

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
تونس
أنس جابر
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
اليوم 14:22
ابن سليم يلتقي وزيرة الرياضة الفرنسية
الرياضي
ابن سليم يلتقي وزيرة الرياضة الفرنسية
اليوم 20:06
بوتين في مؤتمر صحفي مع أردوغان
عربي ودولي
بوتين يبدي رأيه في الهجوم الأوكراني المضاد
اليوم 20:03
مولر يعود إلى «المانشافت» بعد 9 أشهر
الرياضي
مولر يعود إلى «المانشافت» بعد 9 أشهر
اليوم 20:00
المعتدي على كين في قبضة شرطة لندن
الرياضي
المعتدي على كين في قبضة شرطة لندن
اليوم 19:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©