بيلينجهام.. «الساقان ترتجفان»!

مدريد (د ب أ)



أعرب الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلينجهام عن سعادته البالغة، بظهوره الأول على ملعب «سانتياجو برنابيو»، وقيادة فريقه ريال مدريد إلى فوز صعب على ضيفه خيتافي 2-1، في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم خيتافي عن طريق بورخا مايورال في الدقيقة 11، قبل أن يدرك خوسيلو التعادل للريال في الدقيقة 47، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل بيلينجهام الهدف الثاني لريال مدريد، والخامس له هذا الموسم في أربع مباريات.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب.

ونقل الموقع الرسمي للنادي الملكي عن بيلينجهام قوله: «أربعة انتصارات في أربع مباريات، لا يجب أن ننسى أننا لعبنا أول ثلاث مباريات «خارج الديار»، كانت مباريات صعبة جداً في ملاعب منافسنا، وأمام جمهورهم، وقد فزنا فيها، لعبنا بشكل جيد، استقبلنا هدفاً، لكن ردنا كان جيداً، فزنا ولا يمكننا طلب المزيد».

وأضاف: «في الشوط الثاني لعبنا بعزيمة أكبر، هاجمنا بسرعة أكبر، مررنا الكرة بشكل أفضل، وصوّبنا بدقة أكبر، فرضنا هيمنتنا على مجريات اللعب، وهذا الفريق مذهل، اللعب مع زملائي في الفريق شيء مجنون، وأحاول اللعب بأفضل شكل ممكن، والاستفادة من طاقتهم الإيجابية».

وأشار: «لحظة الهدف شهدت أعلى ضجيج سمعته في ملعب كرة قدم، لم أستطع أن أصدق ذلك، كانت ساقاي ترتجفان، عندما هتفوا باسمي في نهاية المباراة، ضمني ريال مدريد إلى صفوفه، من أجل هذا، وعلى الاستمرار على هذا المنوال، شعرت بدعم الجماهير في كل لحظة، لا أعرف ما الذي فعلته لكي استحق ذلك، ولكني ممتن جداً، في كل مرة أرتدي هذا القميص أعطي 100% من طاقتي، وأريد الاستمرار على هذا النحو».

وقال: «هو حلم تحقق عندما وقعت عقدي مع هذا النادي الرائع، وعندما سجلت وفزنا، من الصعب شرح ذلك بالكلمات، أنا في غاية السعادة، لكن الطريق طويل جداً، أريد مواصلة مساعدة الفريق».