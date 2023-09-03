فينالدوم ينتقل إلى الاتفاق



باريس (د ب أ)



أعلن نادي باريس سان جيرمان «حامل لقب» الدوري الفرنسي لكرة القدم، انتقال لاعب وسطه الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى الاتفاق السعودي.

وانضم فينالدوم 32 «عاماً» إلى الاتفاق، بعقد يمتد لثلاثة أعوام، ليلعب تحت إمرة المدرب ستيفين جيرارد.

وانتقل فينالدوم إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر، قادماً من ليفربول الإنجليزي، في «صيف 2021»، لكنه قضى الموسم الماضي، معاراً إلى روما الإيطالي.

وأوضح بيان عبر الموقع الرسمي لسان جيرمان: «الهولندي الدولي جورجينيو فينالدوم، انضم إلى الاتفاق بعقد نهائي، النادي يتمنى للاعب كل التوفيق في بقية مسيرته».

وشارك فينالدوم في 90 مباراة مع منتخب هولندا، وبات أحدث الأسماء اللامعة المنضمة إلى الدوري السعودي.

ويتعاون فينالدوم في صفوف الاتفاق، مع جوردان هندرسون زميله السابق في ليفربول، وقائد الفريق السابق، والمنضم الشهر الماضي إلى النادي السعودي.



