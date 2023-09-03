هالاند.. «الهاتريك 5» في «الزمن القياسي»!



سلطان آل علي (دبي)



ضرب مانشستر سيتي بقوة «الخماسية» أمام فولهام، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ورغم نصف الساعة الأولى الصعبة، إلا أن «البلومون» بقيادة النرويجي إيرلينج هالاند، انتزع الانتصار الكاسح، ليستمر في صدارة «البريميرليج» وحيداً، من دون أي تعثر حتى الآن.

وسجل هالاند «الهاتريك» في المباراة، كما صنع هدفاً إضافياً هو الافتتاحي لـ «مهرجان الأهداف» فيما بعد، وبلغ رصيد هالاند 6 أهداف في الدوري، بعد 4 جولات فقط، متربعاً على الصدارة، كما هي العادة، منذ قدومه في الموسم الماضي.

ووصل هالاند في مسيرته مع مانشستر سيتي بالدوري إلى 42 هدفاً خلال 39 مباراة فقط! ناهيك عن الصناعة التي وصلت إلى 9 أهداف خلال مسيرته مع الفريق، ليسهم بذلك في تسجيل 51 هدفاً بمفرده.

ولا يزال هالاند يحطم الأرقام القياسية، و«الهاتريك» الذي سجله هو الخامس له في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة قياسية تاريخية، ويعد «النرويجي» أسرع لاعب يسجل «5 هاتريك»، وذلك في 39 مباراة فقط، محطماً الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم رود فان نيستلروي، خلال 73 مباراة مع مانشستر يونايتد، وتضم القائمة أيضاً لويس سواريز الذي سجل «الهاتريك» 5 مرات خلال 86 مباراة، وآلان شيرار الهداف التاريخي لـ «البريميرليج» خلال 110 مباريات، أما هاري كين فقد وصل إلى «الهاتريك الخامس»، بعد 115 مباراة.



أسرع «5 هاتريك» في «البريميرليج»



39 مباراة: إيرلينج هالاند

73 مباراة: رود فان نيستلروي

86 مباراة: لويس سواريز

110 مباريات: آلان شيرار

115 مباراة: هاري كين