أنشيلوتي: بيلينجهام أصابني بالذهول!



مدريد (د ب أ)

عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالفوز الصعب لفريقه على ضيفه خيتافي 2-1، في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم خيتافي عن طريق بورخا مايورال في الدقيقة 11، قبل أن يدرك خوسيلو التعادل للريال في الدقيقة 47، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل بيلينجهام الهدف الثاني لريال مدريد، والخامس له هذا الموسم في أربع مباريات، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب.

وقال أنشيلوتي: «كانت مباراة صعبة، لأننا لعبنا ضد فريق يدافع بشكل جيد للغاية، كان من الصعب البحث عن الفرص، وكان الأمر أكثر صعوبة، لأننا أهديناهم الهدف الأول، لكن هذا لا يغير فكرتي عن فران جارسيا، الذي قدم بداية جيدة في الموسم، وربما تأثر بضغط هذا الملعب، وهذا أمر طبيعي».

وأضاف: «لم تسنح لنا العديد من الفرص في الشوط الأول، لأن خيتافي دافع بكثافة وطاقة والتزام كبيرين، الشوط الثاني جاء مختلفاً، سجلنا مبكراً، وسيطرنا على مجريات اللعب، لقد أتيحت لنا العديد من الفرص، ولكن من دون نجاح يذكر، ومع ذلك، استحققنا الفوز بهدف جود بيلينجهام».

وأثنى أنشيلوتي على بيلينجهام قائلاً: ما أدهشني هو أنه سجل الكثير من الأهداف في المباريات الأولى، إنه أمر مفاجئ جداً للجميع وله، إنه محترف وخطير للغاية، الاحترافية في الفريق على أعلى مستوى، وهذا مثال على ذلك، لقد تكيّف بشكل جيد للغاية.

وأضاف: يمكنه أن يصل إلى 15 هدفاً، لأنه فعل ذلك مع دورتموند، إنه يتألق بدون الكرة ولا يستسلم، لقد توغل في منطقة جزاء الخصم مرات عديدة، ونجح في اختراق خطوطهم، هو مهاجم يتحرك بمنتهى القوة، ولهذا السبب سجل كل هذه الأهداف».

وقال: «كان هادئاً ومركزاً، كان يتطلع للعب هنا، وكان متحمساً جداً، لاعب يتعلم بسرعة، ولا يتعين علي أن أشرح له الأمور عدة مرات، لديه قدرة تعلم سريعة جداً، لقد أظهرنا له مقاطع فيديو عندما كان يلعب مع دورتموند، وأخبرناه بما يعجبنا، وبما نريد أن يواصل القيام به، ما تغيّر هو قيامه بتحركات كثيرة بدون الكرة في منطقة المنافس، في دورتموند كان يتلقى الكرة أكثر بين الخطوط».