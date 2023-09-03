«حفل الخماسيات» في الدوري السعودي



الرياض (أ ف ب)

أوقف الفتح الانطلاقة القوية للأهلي، العائد حديثاً إلى دوري الأضواء، وحرمه من استعادة الصدارة، عندما أكرم وفادته 5-1، في ختام المرحلة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وقلب الفتح الطاولة على الأهلي محولاً تخلفه بهدف مبكر سجله لاعبه عباس الحسن بالخطأ في مرماه «6»، إلى فوز بـ «خماسية» تناوب على تسجيلها فراس البركان «21 من ضربة جزاء»، والأرميني لوكاس زيلارايان «58»، والمغربي مراد باتنا «89 من ضربة جزاء، و93، والجزائري سفيان بن دبكة «104».

ولم تكن حال الأهلي أفضل من جاره اتحاد جدة «حامل اللقب» الذي خسر أمام ضيفه الهلال 3-4 في افتتاح المرحلة، وتنازل عن الصدارة للأخير.

واستهل الأهلي المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً، عندما تابع الوافد الجديد الإسباني جابريال فيجا كرة عرضية من الجزائري رياض محرز، إثر ركلة حرة من خارج المنطقة، ارتطمت بالمدافع الحسن وخدعت حارس مرماه «5»، وحصل الفتح على ضربة جزاء، إثر عرقلة باتنا، انبرى لها البريكان بنجاح مدركا التعادل «20»، واندفع الفتح في الشوط الثاني، وتقدم للمرة الاولى عبر زيلارايان «57»، وأضاف باتنا الهدف الثالث من ضربة جزاء اقتنصها بنفسه «88»، ثم سجل الرابع (90+3)، قبل أن يختم بن دبكة المهرجان بهدف خامس من ضربة جزاء طرد على إثرها مدافع الأهلي الدولي التركي ديميرال ميريح.

واستغل التعاون تعثر قطبي جدة الاتحاد والأهلي، ولحق بالهلال إلى الصدارة، بفوزه على الوحدة بأربعة أهداف للبرازيلي فلافيو دا سيلفا «10»، وسطام حسن الروقي «28»، ووليد عبد الوهاب الأحمد «62»، والبرازيلي أندري جيروتو «85»، مقابل هدف للمغربي فيصل فجر «90 من ضربة جزاء».

وواصل النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو صحوته، وحقق فوزه الثالث توالياً، عندما تغلب على مضيفه الحزم 5-1، وسجل عبد الرحمن غريب «33»، وعبدالله محمد الخيبري «45+8، والبرتغاليان أوتافيو «57»، ورونالدو «68»، والسنغالي ساديو ماني «78» أهداف النصر، والجامبي محمد باداموسى «47» هدف الحزم.

وانفرد رونالدو بصدارة لائحة الهدافين برصيد ستة أهداف، بفارق هدف أمام ماني، ومهاجم اتحاد جدة المغربي عبد الرزاق حمدالله.

تقدم النصر إثر هجمة منسقة مرر على إثرها رونالدو كرة إلى غريب المنفرد، لعبها على يسار دحمان «33»، وأبعد دحمان كرة رونالدو إلى ركنية كانت مصدر الهدف الثاني عبر الخيبري، ونجح الحزم في تقليص الفارق من هجمة مرتدة أنهاها باداموسي في المقص الأيمن للحارس العقيدي «47»، لكن النصر رد بعد 10 دقائق من هجمة منسقة بين الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ورونالدو، قبل أن ينهيها أوتافيو في الشباك «57».

وعزز رونالدو بالهدف الرابع، بتمريرة من غريب، قبل أن يختم ماني المهرجان بالهدف الخامس بتمريرة من غريب أيضا «78».

وتابع الشباب بدايته المخيبة ومني بخسارته الثالثة هذا الموسم مقابل تعادلين عندما سقط أمام ضيفه الخليج 1-3.