«الريال» لا يستسلم مع بيلينجهام!

مدريد (أ ف ب)

أنقذ لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد من فخ جاره خيتافي، وقاده إلى مواصلة بدايته المثالية بتسجيله هدف الفوز 2-1 في الوقت بدل الضائع، على ملعب «سانتياجو برنابيو» في العاصمة في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وعانى ريال مدريد في غياب نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور المصاب، لتحقيق فوزه الرابع توالياً والأول على ملعبه بعدما خاض مبارياته الثلاث الاولى خارج قواعده. ووجد النادي الملكي نفسه متأخراً بهدف لمهاجمه السابق بورخا مايورال في الدقيقة 11، قبل أن يدرك التعادل عبر وافده الجديد خوسيلو «47»، ويسجل بيلينجهام هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. وهو الهدف الخامس لبيلينجهام في 4 مباريات في الدوري مع النادي الملكي منذ انتقاله إلى صفوفه هذا الصيف من بوروسيا دورتموند، فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين. وفرض حارس مرمى خيتافي دافيد سوريا نفسه نجما للمباراة بتصديه لأكثر محاولة لمهاجمي النادي الملكي ولولاه لكانت النتيجة كبيرة. وقال خوسيلو المنضم هذا الصيف قادماً من إسبانيول في صفقة انتقال حر «أعتقد أننا فزنا فحسب، لقد قدمنا أداءً جيداً في الهجوم وصنعنا الكثير من الفرص»، مضيفاً «لقد جعل خيتافي الأمور صعبة علينا، لكن جماهير «البرنابيو» دفعتنا الى الأمام، هؤلاء المشجعون مذهلون ومدريد لا يستسلم أبداً». وتابع خوسيلو «من المؤسف أن نتأخر في النتيجة، لكن الفريق عمل بشكل جيد، وخرجنا بعقلية أننا سنقلب الأمور رأساً على عقب». وافتتح خيتافي التسجيل خلافاً لمجريات اللعب عندما مرر فران جارسيا كرة خاطئة إلى زميله النمساوي دافيد ألابا الذي فشل في السيطرة عليها، فخطفها مايورال، وتوغل داخل المنطقة، وراوغ حارس المرمى كيبا أريسابالاجا، وتابعها داخل المرمى «11». وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء، إثر عرقلة بيلينجهام من قبل كارليس ألينيا داخل المنطقة، بيد أن الحكم ماريو ميليرو لوبيس ألغاها بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «الفار». وكاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش يفعلها بارتماءة رأسية من مسافة قريبة ،أبعدها الحارس سوريا بصعوبة إلى ركنية «33». وتابع سوريا تألقه، وأنقذ مرماه من هدف محقق، بابعاده تسديدة من مسافة قريبة لخوسيلو، إثر تمريرة عرضية لجارسيا «40». ودفع مدرب ريال مدريد الايطالي كارلو أنشيلوتي بالألماني توني كروس وناتشو مطلع الشوط الثاني مكان الفرنسي إدواردو كامافينجا وفران جارسيا. ونجح خوسيلو في ادراك التعادل، مستغلاً كرة مرتدة من يد مدافع خيتافي التوجولي دجين، إثر تمريرة عرضية لمودريتش، فتابعها داخل المرمى «47». وتابع ريال مدريد ضغطه، بحثاً عن هدف الفوز، وتألق حارس المرمى في أكثر من مناسبة، خصوصاً إبعاده لتسديدتي كروس «55»، وخوسيلو «66»، في تكفل القائم الأيمن، بإبعاد تسديدة للألماني «54»، وأخرى لداني كارفاخال «65». ولعب أنشيلوتي ورقتي إبراهيم دياز ولوكاس فاسكيس، مكان كارفاخال ومودريتش، فازداد ضغط النادي الملكي، قبل أن يثمر هدفاً قاتلاً، عندما سدد فاسكيس كرة قوية من خارج المنطقة، ارتدت من سوريا، وتهيأت أمام بيلينجهام الذي تابعها داخل المرمى «95».

