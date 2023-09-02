الأهلي وسيمبا يفتتحان «دوري أفريقيا»

القاهرة (أ ف ب)

يقص الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا ومضيفه سيمبا التنزاني شريط افتتاح النسخة الأولى من دوري أفريقيا لكرة القدم التي تجمع ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية، حسب القرعة المسابقة في القاهرة.وتُعدّ النسخة الأولى بمثابة مقدّمة لدوري أبطال أفريقيا الذي يضمّ 24 فريقاً في موسم 2024-2025. وقال الاتحاد الأفريقي «الكاف» إن هذه البطولة الجديدة التي سيطلق عليها اسم دوري أفريقيا لكرة القدم African Football League هي «شراكة» بينه وبين الاتحاد الدولي «الفيفا».

وجاءت نتائج القرعة متوازنة حسب التصنيف الذي تم وضعه للفرق الثمانية، حيث يلتقي الوداد الرياضي المغربي مع إنييمبا النيجيري، والترجي التونسي مع تي بي مازيمبي الكونغولي الديموقراطي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي مع أتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي.

وتنطلق المنافسات في الدور ربع النهائي بمباراتي ذهاب وإياب، يليه نصف النهائي والنهائي، وتقام البطولة على مدار أربعة أسابيع بدءاً من 20 أكتوبر في دار السلام، تنزانيا.

يقام نصف النهائي بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، ومباراتا النهائي في 5 و11 نوفمبر.

وبدلاً من نسخة تضمّ 24 نادياً تم الترويج لها سابقاً تحت اسم الدوري السوبر الأفريقي، تشارك ثمانية أندية في البطولة الجديدة تخوض بينها 14 مباراة.

ولم يكشف الاتحاد القاري عن جوائز البطولة، علماً أن رئيسه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي قال العام الماضي في تنزانيا إن الفائز في الدوري السوبر سيحصد 11.5 مليون دولار.