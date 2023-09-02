«قمة النجوم» في كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

أبوظبي (الاتحاد)

يحتضن مضمار إيفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الألمانية، اليوم، المحطة العاشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين، في قمة جديدة مرتقبة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني، وامتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

يشهد سباق الكأس الغالية مشاركة نخبة وأفضل مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، وتتميز بتنوع المجموعة بين الجياد التي برهنت قوتها وحضورها في السباقات الأوروبية مؤخراً، كما يقام السباق لمسافة 1600 متر، ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق. وتضم قائمة الخيول المشاركة كلاً من «جبلة» للمالك وذنان ريسينج، بإشراف المدرب ألبان دي ميول وتحت قيادة الفارس سفيان سعدي، «ابينيو» للمالك يوسف سليم قاسم، وتحت إشراف المدرب فابيان، زافير فايسميير وتحت قيادة الفارس استير روث فايسميير، «فريدي بي» للمالك والمدرب جيرارد زوتوليف، بقيادة الفارس إدواردو بيدروزا، «اليكيو» للمالك والمدرب ماريان فالك فايسماير، وبقيادة الفارس ثورهامر هانسن، «زوي» للمالك والمدرب أليكسيا كولبوندينو وتحت قيادة الفارس ميركو سانا.

من جهته، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «نعرب عن فخرنا بما يحققه الحدث من نجاحات متواصلة في المضامير الأوروبية، والوصول للمحطة الألمانية العاشرة، ما هو إلا دليل جديد على استمرارية السباقات بنجاحات وأصداء مهمة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية». وأضاف: «إن الجولة الألمانية تمثل محطة رئيسية في سباقاتنا التي نحرص من خلالها على التأكيد على الرسالة الجوهرية للحدث الغالي لدعم الملاك والمربين ورفعة الخيل العربي»، وقال: «إن تنظيم سباق الكأس الغالية في بادن بادن، ما هو إلا تجسيد حقيقي للروابط القوية وعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع الإمارات مع ألمانيا، كما يمثل إحدى ثمرات ومخرجات العلاقات الدولية المتميزة والسمعة المرموقة لدولتنا الحبيبة».