«دالوب» الأسرع في انطلاقة «تمهيدي المرموم» للهجن

دبي (الاتحاد)

دشن نادي دبي لسباقات الهجن نسخة العام 2023 من تمهيدي المرموم الذي يقام تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وجاءت الانطلاقة بتحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل التي أقيمت على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة 4 كلم.

ودونت «مذخوره»، بشعار علي محمد سعيد الخاطري الانتصار الأول في تمهيدي المرموم بحصولها على صدارة اللقايا الأبكار المفتوح بزمن وقدره 6:02:7 دقائق، فيما نجح «سند» لعبيد سلطان علي بالرشيد الكتبي في وضع البصمة على الشوط الثاني للجعدان المفتوح عندما تمكن من حصد المركز الأول في توقيت بلغ 6:02:6 دقائق.

أما التحدي الثالث الذي خصص للأبكار المفتوح فجاء بألوان «محبه» لناصر سالم سليمان الدوحاني التي نجحت في حسم معركتها بزمن بلغ 6:02:1 دقائق.

وعزف «دالوب» بشعار محمد خميس عامر العمري أجمل ألحان اللقايا ليظفر بقمة اللقايا الجعدان المفتوح في الشوط الرابع مسجلاً أفضل توقيت في كل التحديات بوصوله لخط النهاية في توقيت وقدره 6:01:4 دقائق.