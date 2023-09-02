«فرسان الإمارات» يحصدون ذهبية وفضية مونديال الشباب للقدرة

كاستيلسجرات (الاتحاد)

أضاف فرسان الإمارات إنجازاً جديداً لرياضة القدرة بعد فوزهم بلقب مونديال الشباب والناشئين للقدرة التي احتضنتها ميادين كاستيلسجرات الفرنسية، ليواصل فرسان ريادتهم في عالم سباقات القدرة بالمحافظة على اللقب للمرة الرابعة على التوالي. وتمكن فرسان الإمارات من تحقيق المركزين الأول والثاني والحصول على الميداليتين الذهبية والفضية عبر كل من الفارس راشد أحمد صغير الكتبي، والفارس راشد محمد عتيق المهيري. وشارك في السباق كل من ميثاء القبسيي، وسيف بالجافلة وخليفة العميمي ضمن فريق الإمارات الذي ترعاه شركة إعمار، أحد الشركاء الأساسيين لنادي دبي للفروسية. وتمكن بطل السباق راشد أحمد صغير الكتبي من انتزاع المركز الأول على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، مسجلاً زمناً قدره 6:06:57 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 19.65كلم/ساعة، وأحرز زميله راشد محمد عتيق المهيري المركز الثاني والوصافة على صهوة «كاسلبار كادبارا»، وسجل 6:08:25 ساعة، وذهب المركز الثالث إلى مملكة البحرين عن طريق عيسى حمد العنزي على صهوة «إرمين دارتجنان»، مسجلاً زمناً قدره 6:14:54 ساعة. شهد السباق اللواء الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، وعدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد الفرنسي للفروسية. وشارك في السباق نحو 70 فارساً وفارسة يمثلون 25 دولة، وأقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وستقام غدا مراسم تتويج الأبطال في قرية القدرة بمنطقة كاستيلسجرات. وجاء فوز فرسان الإمارات بعد تنافس قوي امتد حتى الأمتار النهائية في المرحلة الأخيرة التي بلغت مسافتها 28.6 كيلومترا، ليظهر فرساننا حنكتهم ومهارتهم التي مكنتهم من تحقيق اللقب الرابع على التوالي للإمارات. وتصدر الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «كاسلبار كادبارا»، المرحلة الأولي التي بلغت مسافتها 28.6 كيلومترا، بزمن قدره 1:26:19 ساعة بمعدل سرعة بلغ 19.9 كلم/ساعة. وحلت في المركز الثاني ميثاء القبيسي على صهوة «كاسينو»، وجاء الفارس خليفة العميمي على صهوة «فيكتوري دي بليجنيز»، فيما حل الفارس راشد أحمد صغير الكتبي على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، في المركز الثاني عشر، ولازم سوء الطالع الفارس سيف بالجافلة الذي خرج من المنافسة لعدم اجتياز جواده «ايليس» بوابة الفحص البيطري. وحل الفارس راشد محمد عتيق المهيري بالمركز الثاني في المرحلة الثانية التي بلغت مسافتها 29.2 كيلومترا، وسجل زمن قدره 3:04:19 ساعة، وجاء الفارس راشد أحمد صغير الكتبي في المركز الخامس تلاه في المركز السادس الفارس خليفة راشد العميمي فيما حلت الفارسة ميثاء القبيسي في المركز الثامن. وصعدت الفارسة ميثاء القبيسي الى الصدارة في المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة والتي بلغت مسافتها 33.8 كيلومترا، وسجلت 4:59:27 ساعة، وجاء الفارس راشد محمد عتيق المهيري في المركز الثاني، والفارس خليفة راشد العميمي في المركز الثالث، فيما حل راشد أحمد صغير الكتبي في المركز التاسع.