أليجري: هذا الفريق مرشح للقب «الكالشيو»



روما (د ب أ)



أكد ماسيميليانو أليجيري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إنه لم يكن منطقياً الدخول بقوة، للتعاقد مع لاعبين في وقت متأخر من فترة الانتقالات الصيفية.

وتعاقد يوفنتوس مع تيموثي ويا وأركاديوز ميليك مع بداية فترة الانتقالات، ولكنه استغنى عن عدد من لاعبيه، من بينهم ليوناردو بونوتشي الذي انتقل إلى يونيون برلين.

ومع ذلك، لم يشعر أليجري أن هناك حاجة للتعاقد مع بدائل في اللحظات الأخيرة، حيث يسعى الفريق للعودة للعب في أوروبا.

وتم حظر يوفنتوس من المشاركة في البطولات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» هذا الموسم، حيث استبعد الفريق من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما انتهك قواعد اللعب المالي النظيف، رغم أنه احتل المركز السابع في الموسم الماضي. وفي الأساس أنهى يوفنتوس الموسم في المركز الرابع، قبل أن يتم خصم 10 نقاط من رصيده، لوجود مخالفات في حسابات النادي.

وقال أليجري قبل مواجهة إمبولي، الذي خسر في أول مباراتين بالدوري، ولم يسجل أي هدف: «تغيير اللاعبين من أجل تغيير الوجوه غير منطقي».

وأضاف: «لم يكن هناك أي فرصة للتعاقد مع لاعب يمكنه تحسين الفريق، كانت المساهمة للحفاظ على فريق تنافسي وفي نفس الوقت مستدام».

وقال: «رحل العديد من اللاعبين وكانت هذه فترة انتقالات جيدة للغاية، على الأقل أغلقت ويمكننا أن نفكر في مباراة الغد».

وقال: «الآن لدينا فريقا تنافسياً، مع الوضع في الاعتبار أن دوسان فلاهوفيتش يقوم بعمل أفضل بكثير، مما قام به في الموسم الماضي، إنه عام جديد لفيديريكو كييزا».

وأضاف: «الهدف هذا العام هو الوصول إلى يوم 30 ديسمبر، ونرسم خطاً، ونرى أن نتواجد في جدول الترتيب».

وأضاف: «أعتقد أننا بحاجة من 86 إلى 90 نقطة، للفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم، التنبؤات صعبة، ما هو صالح اليوم قد لا يكون صالحاً في الغد، نابولي المرشح الأبرز لنيل اللقب، لأنه توج باللقب في الموسم الماضي».

وقال: «هدفنا هو التواجد في المراكز الأربعة الأولى مرة أخرى، مثلما حدث في الموسم الماضي، واللعب في دوري أبطال أوروبا في العام المقبل».