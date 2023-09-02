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إيفرتون وشيفيلد.. «أول نقطة»

إيفرتون وشيفيلد.. «أول نقطة»
2 سبتمبر 2023 18:23

 
لندن (أ ف ب)

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حصل كل من إيفرتون ومضيفه شيفيلد يونايتد على نقطته الأولى هذا الموسم، بتعادلهما 2-2، في المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وبدا إيفرتون في طريقه لهزيمته الرابعة في أربع مباريات، لولا الهولندي أرناوت دانيوما الذي أدرك التعادل في الدقيقة 55، من لقاء شهد شوطه الأول تسجيل ثلاثة أهداف.
وكان الوافد الجديد كامرون أرتشر نجم الشوط الأول بتسجيله هدف التعادل لشيفيلد في الدقيقة ،33 بعدما افتتح الفرنسي عبدولاي دوكوريه التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 14، مانحاً فريقه الهدف الأول للموسم، بعد 316 دقيقة و46 محاولة فاشلة على المرمى.
وعاد أرتشر ليسهم في تقدم شيفيلد بعدما كان خلف الكرة التي حولها الحارس جوردان بيكفورد في مرماه عن طريقه الخطأ «3+45»، إثر تسديدة مرتدة من القائم للاعب أستون فيلا السابق.
وبهذا التعادل، اكتفى إيفرتون بفوزين فقط في مبارياته الـ23 الأخيرة في الدوري خارج الديار، ويبدو أنه سيدخل مجدداً في معمعة الصراع من أجل تجنب الهبوط الى المستوى الثاني «تشامبيونشيب».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
شيفيلد
إيفرتون
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