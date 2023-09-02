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الرياضي

مانشيني يختار قائمة «الأخضر»

مانشيني يختار قائمة «الأخضر»
2 سبتمبر 2023 17:51

 
الرياض (د ب أ)


أعلنت إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم السبت، القائمة التي اختارها المدير الفني روبرتو مانشيني، للمشاركة في المعسكر الإعدادي المقرر أن ينطلق «الأحد» في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تقام في دولة قطر في يناير المقبل. 

وتقرر أن تغادر بعثة «الأخضر» ظهر الأحد إلى مدينة نيوكاسل الإنجليزية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض. 

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وضمت القائمة 26 لاعباً للالتحاق بالمعسكر الذي ينطلق مساء الغد، وهم: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.
ويخوض «الأخضر» خلال معسكره في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 من الشهر ذاته مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا في الثاني عشر من الشهر ذاته.
وتقام المباراتان الوديتان على «ملعب سانت جيمس بارك»، الملعب الخاص لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي. 

يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه عُمان، قيرغزستان، وتايلاند.

السعودية
مانشيني
نيوكاسل
إنجلترا
كأس آسيا
كوستاريكا
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