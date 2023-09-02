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الرياضي

ماركوف أول ضحايا «مقصلة الإقالات»

ماركوف أول ضحايا «مقصلة الإقالات»
2 سبتمبر 2023 16:53

مراد المصري (دبي)

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أقال حتا المدرب الصربي زيليكو ماركوف، على خلفية الانطلاقة المتعثرة للفريق، بالخسارة في أول ثلاث مباريات على التوالي، وآخرها السقوط بـ«سباعية» أمام الوصل يوم الخميس الماضي، في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ليكون أول مدرب تتم إقالته في ملاعبنا هذا الموسم.
وكان واضحاً في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة «الإعصار» و«الإمبراطور»، أن هناك عدم اتفاق في وجهات النظر بين المدرب والإدارة، بعدما قال ماركوف إن مستوى اللاعبين الحاليين لا يؤهلهم لمجاراة «دوري المحترفين».
ويتولى المدرب المواطن رائد عيسى قيادة تدريبات حتا، إلى حين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد خلال الأيام المقبلة.

دوري أدنوك للمحترفين
مصرف أبوظبي الإسلامي
حتا
الوصل والنصر
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