«الأبيض» يضم الحسن صالح إلى «معسكر كرواتيا»

معتز الشامي (دبي)



يؤدي منتخبنا الوطني لكرة القدم التدريب الأول، غداً الأحد، في زغرب عاصمة كرواتيا، بعد أداء مران صباح اليوم في دبي، قبل السفر لبدء «المعسكر المغلق» حتى 13 سبتمبر الجاري، تتخلله «ودية الدولية» أمام كوستاريكا 12 سبتمبر.

وتابع الجهاز الطبي إصابة راشد مهير الذي عانى من شد في «العضلة الخلفية» مع البطائح، وحضر اللاعب إلى التجمع أمس، وخضع للكشف، وتقرر منحه راحة، على أن يكون ضمن القائمة في التجمعات المقبلة، واستبدله المدرب بالحسن صالح مدافع الشارقة، واستبعاد زايد العامري مهاجم الجزيرة، لعدم الجاهزية الفنية.

وأصبحت «قائمة الأبيض» للمعسكر الحالي في كرواتيا، تضم 27 لاعباً هم: خالد عيسى، عادل الحوسني، علي خصيف، محمد الشامسي، وليد عباس، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، عبد الله العطاس، بندر الأحبابي، خالد الظنحاني، الحسن صالح، مبارك أحمد، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، أحمد برمان، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، محمد عبد الباسط، يحيى الغساني، محمد جمعة بيليه، فابيو ليما، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت.

وينتظر أن يشهد برنامج تجهيز المنتخب تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، في بعض الأيام، وتدريبات مسائية فقط في أخرى، بهدف التدرج في الجوانب البدنية والفنية، وزيادة التركيز على تكثيف الجرعات الفنية، والسعي للبحث عن «التوليفة» الأنسب لخوض المباريات الرسمية، وهو الدافع وراء خوض أكثر من «تجربة» تبدأ بمواجهة كوستاريكا، بجانب «وديتين» خلال معسكر أكتوبر المقبل في أبوظبي، مع منتخبات آسيوية.

ويهتم الجهاز الفني بالجوانب النظرية، بالتوازي مع التدريبات التكتيكية والخططية والبدنية، بأن تكون هناك محاضرات يومية، وتحليل لأداء اللاعبين خلال التدريبات، والوقوف على المستوى المنتظر الوصول إليه، في أول «تجربة دولية» أمام كوستاريكا للجهاز بقيادة البرتغالي باولو بينتو.

ويستعد «الأبيض» لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة، لـ «مونديال 2026»، وكأس آسيا 2027، والتي تنطلق نوفمبر المقبل، وأوقعت القرعة منتخبنا ضمن المجموعة الثامنة، مع البحرين، والفائزين من اليمن مع سريلانكا، ونيبال مع لاوس.