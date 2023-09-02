إيفنبرج: ماذا في رأس مدرب ألمانيا؟



برلين (د ب أ)



انتقد شتيفان إيفنبرج، نجم كرة القدم الألماني الدولي السابق، المدرب هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني، بسبب عدم استدعاء ليون جوريتسكا نجم بايرن ميونيخ، ضمن قائمة المنتخب لمباراتيه الوديتين أمام اليابان وفرنسا.

وكتب إيفنبرج «55 عاماً» في مقاله بموقع «تي أونلاين» الإخباري: «لا أفهم هذا»، مشيراً إلى أن عدم استدعاء جوريتسكا لتجمع المنتخب لم يكن شيئاً متوقعاً.

وقال: «خاض اللاعب إعداداً جيداً، قبل بداية الموسم، وكان من أفضل لاعبي بايرن ميونيخ، خلال أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، وتقبل المنافسة مع كونراد لايمر، الوافد الجديد، وتفوق بشكل فعلي حتى الآن، هذا كله يدفع في اتجاه استدعائه».

وأشار إيفنبرج إلى مبدأ الاعتماد على الأداء، الذي طالما تحدث عنه فليك، وقال: «إذا كان الأمر يتعلق فعلياً بالأداء، كان يتعين على فليك استدعاؤه، يتعين على فليك حالياً أن يجيب على سؤال بشأن ما كان يفكر فيه عندما قرر عدم استدعاء جوريتسكا».

ورغم هذا، اعترف إيفنبرج بصعوبة اختيار تشكيل الفريق، وقال: «المنتخب محدود، هذه هي الحقيقة، ليست لدينا وفرة من اللاعبين، علينا أن نحد من توقعاتنا قليلاً، حتى وإن كنا نستضيف بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» في بلدنا بعد شهور قليلة».

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الياباني في التاسع من سبتمبر الحالي ثم يلتقي المنتخب الفرنسي بعدها بثلاثة أيام فقط.