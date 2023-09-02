«قمة نارية» تدشن موسم الصالات



الشارقة (الاتحاد)



ينطلق في الساعة السابعة، مساء الأحد، قطار مسابقات كرة قدم الصالات، بمواجهة نارية بين الحمرية وضيفه البطائح، في افتتاحية المجموعة الثانية التي تضم معهما اتحاد كلباء، فيما يلتقي في المباراة الثانية في التوقيت نفسه، مليحة مع ضيفه خورفكان ضمن المجموعة الأولى التي تضم معهما دبا الحصن.

وتتواصل مباريات تمهيدي كأس الاتحاد الخميس المقبل، بمواجهتي خورفكان ودبا الحصن، والبطائح مع اتحاد كلباء، وتختتم المباريات 11 سبتمبر الجاري.

والجديد في مسابقات الموسم أنه يشهد عدم مشاركة اللاعبين المقيمين، وعدم مشاركة المحترفين الأجانب أيضاً، وسيكون كل التركيز على اللاعبين المواطنين إلى جانب لاعبين اثنين من مواليد الدولة، أحدهما في الملعب والثاني على مقعد البدلاء، بالإضافة إلى أن مختلف الفرق ضمت وجوها جديدة أبرزها الحمرية المرشح لأن يكون «الحصان الأسود» في الموسم، من واقع ضم لاعبين يشكلون ثقلاً وخبرة كبيرة في اللعبة، وسبق لهم حصد البطولات، أمثال جابر محمد يوسف، وصبري جميل، وأحمد خليل وحمدان الكثيري، ومحمد فدعق، وعدد من نجوم سابقين لعبوا للظفرة، ثم الشارقة في الموسم الماضي.

ويعتبر البطائح الفريق الأقوى في الساحة، بناء على الاستقرار الفني الذي يقوده المدرب الوطني عدنان الهولي، فضلاً عن زخم النجوم، وعلى رأسهم عبدالله الفلاسي، وأحمد زعبيل، ومحمد عبيد، وراشد عبيد، والثنائي الجديد راشد الهنائي، ومحمد مصطفوي.

وأعاد دبا الحصن مدربه السابق محمد المرزوقي إلى القيادة الفنية، فيما يعتبر خورفكان من الفرق المستقرة، في ظل وجود المدرب الوطني «المخضرم» أنور محمد الحمادي الذي يعتمد على القائمة المعروفة، وحسن الحنطوبي في حراسة المرمى، وخالد الشوكة، وهيثم الشاعر، وعبدالله الحوسني، وعمر النقبي، والوجه الجديد حسين مال الله.

ويقود الحمرية المدرب الإسباني فيليكس، فيما يقود اتحاد كلباء نفس الجهاز الفني في الموسم الماضي، وتعتمد «فرقة النمور» على لاعبين متميزين ومواهب صاعدة، أبرزهم حمد الزعابي وعبدالله عبدالمجيد.

ويقود مليحة، المصري خالد محمود، ومن أبرز لاعبيه محمد جاسم آل علي، وعمر عبدالله الصالح، ومحمد حيدري في حراسة المرمى، وعلي الخمري وحميد ناصر الزري، وعمار مبارك بن عبري.