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الرياضي

روضة السركال تتصدر «آسيوية الشطرنج»

روضة السركال تتصدر «آسيوية الشطرنج»
2 سبتمبر 2023 15:24

 
دبي (الاتحاد) 

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تصدرت روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني للشطرنج قمة بطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي يسدل عليها الستار يوم الأحد، بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة من 27 دولة آسيوية، وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة كافة الترتيبات لحفل الختام، حيث ستقام الجولة التاسعة والأخيرة في الفترة الصباحية، ويقام حفل الختام وتوزيع الجوائز في الفترة المسائية.
وجاءت صدارة روضة لفئة الإناث بعد الجولة السابعة برصيد 6.5 نقطة من 6 انتصارات وتعادل، وتقترب روضة من إنجاز آسيوي جديد، بعدما فازت بالميدالية الفضية في النسخة الماضية من نفس البطولة والتي أقيمت في سلطنة عمان. 
وتطارد روضة على القمة السريلانكية ديساندهي بفارق نصف نقطة وبرصيد 6 نقاط، ثم مواطنتها نيكاليشا الثالث برصيد 5.5 نقطة وتساوت 3 لاعبات برصيد 5 نقاط، وهن الهندية أموليا والفلسطينية أيمان صوان والإيرانية راهيل كياني، وتراجعت وافية درويش المعمري لاعبة منتخبنا للمركز السابع برصيد 7 نقاط.
وتشهد منافسات الذكور، صراعاً قوياً في الأمتار الأخيرة بعد الجولة السابعة، ويتصدر الهندي كوماريش قمة البطولة برصيد 6.5 نقطة، ويتساوى 3 لاعبين في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وهم الكازاخستاني رافائيل ومواطنه إسلامبك والفلبيني سانتياغو، وتساوى 5 لاعبين برصيد 5.5 نقطة و10 لاعبين برصيد 5 نقاط، من بينهم لاعبنا أحمد الرميثي.
من ناحية أخرى، تشهد البطولة مشاركة عدد من حكامنا ضمن استراتيجية الاتحاد لدعم الكوادر الفنية والإدارية والدفع بالحكام بالبطولات للحصول على نورمات لقب حكم دولي، حيث يشارك الحكم الدولي أحمد النعيمي نائباً لرئيس لجنة الحكام وماجد العبدولي وداوود البلوشي وعوشة الشامسي ونورة البلوشي ومريم طه. 

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