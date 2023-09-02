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«السيتي» يدشن رحلة الدفاع عن «الأبطال» أمام ريد ستار

«السيتي» يدشن رحلة الدفاع عن «الأبطال» أمام ريد ستار
2 سبتمبر 2023 14:20

برلين (د ب أ) 

كشف جدول مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أن مانشستر سيتي الإنجليزي يستهل مشوار الدفاع عن اللقب، باستضافة ريد ستار الصربي يوم 19 سبتمبر الجاري. 

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أما بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني، فيستضيف مانشستر يونايتد 20 سبتمبر في أولى مباريات الفريقين بالبطولة، وفي اليوم نفسه، يخوض يونيون برلين أول مباراة له على الإطلاق في البطولة، حيث يواجه ريال مدريد الإسباني.
ويحل بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني، ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي 19 سبتمبر، كما يحل لايبزج الألماني ضيفاً على يانج بويز بطل سويسرا. 

وتشهد الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات أيضاً لقاء سبورتينج براجا مع نابولي بطل الدوري الإيطالي، وبرشلونة الإسباني ضد رويال أنتويرب البلجيكي، وأرسنال الإنجليزي ضد إيندهوفن الهولندي، وميلان الإيطالي ضد نيوكاسل الإنجليزي.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
بايرن ميونيخ
مانشستر يونايتد
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
دورتموند
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