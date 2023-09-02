كأس الوثبة في ضيافة مضمار كابريللي



عصام السيد (أبوظبي)



يصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى محطة جديدة في إيطاليا، حيث يستضيف مضمار كابريللي ليفورنو يوم الأحد، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، المخصصة للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الخامسة عشرة من المهرجان العالمي.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويتصدر «إليدور» بقيادة اس ار سايو، و«إلدا» بقيادة الفارس ام مونتريسو، ترشيحات كأس الوثبة ستاليونز الأول، على لقب جائزة تيرينو للخيول عمر ثلاث سنوات فقط، لمسافة 1500 متر، البالغ جائزته 5.500 يورو، وينافسهم «إيمباجادور جو» بقيادة آر لاكوبيني، و«إيثان إيدو» بقيادة أي فيوري، و«ايفاندربونورفا» بقيادة أي الرهراس، و«انتو ديلوتاس» بقيادة ام كولماركاج.

ويجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز الثاني، على لقب جائزة ليفورنو، ستة خيول في عمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، تتنافس على الجائزة البالغة 5.500 يورو، وسيكون الصراع قوياً بين «ديامانتد اتركسنتا» الفائز بكأس الوثبة من قبل، بقيادة ار اس سايو، وغريمه «دوماس» بقيادة ام مونتريسو.

وينافس على اللقب أيضاً «دافني باي نينا» بقيادة ميك كولومبو، و«ديستينو ريبيللي» بقيادة آر لاكوبيني، و«مباستير دو باين» بقيادة ام كولماركاج، وهناك «داليا باي اونجليا» بقيادة أي فيوري.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.