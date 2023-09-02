9 أميركان في موسم السلة الجديد



علي معالي (دبي)



سجلت أندية كرة السلة 10 لاعبين أجانب في قوائم الموسم الجديد حتى الآن، وهناك العديد من الوجوه الجديدة، التي وصل عددها إلى 7 لاعبين، في الوقت الذي قامت فيه بعض أنديتنا بتجديد التعاقد مع لاعبيهم الأجانب، وعددهم 3 فقط، وذلك مع انطلاق منافسات الموسم التي بدأت بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، المؤجلة من الموسم الماضي.

وتعاقدت أندية الدوري الـ 7 مع لاعبين أجانب، باستثناء نادي الظفرة حتى الآن، وتحتل الجنسية الأميركية صدارة التعاقدات في ملاعبنا لهذا الموسم بواقع 9 لاعبين من أصل 10، واللاعب الوحيد خارج الجنسية الأميركية هو صربي، وقد تعاقد نادي البطائح مع لاعب واحد فقط حتى الآن، وهو نفس موقف نادي الوحدة المنسحب من بطولة كأس نائب رئيس الدولة.

ويعتبر نادي الوصل الوحيد الذي جدد التعاقد مع الثنائي الأجنبي، في حين جدد شباب الأهلي التعاقد مع لاعب، وجلب عنصراً جديداً، أما بقية الأندية وهي الشارقة والنصر والبطائح والوحدة فقد أعلنت عن عناصر جديدة.

يتواجد في صفوف شباب الأهلي الأميركي الجديد دانييل لويس، في الوقت الذي عاد فيه لصفوف الفرسان مواطنه الآخر نيكولاس مينراث، والذي لم يستطع المشاركة مع الفريق في دوري أبطال آسيا التي جرت بدبي لظروف طارئة وخاصة بأسرته حينها، ويمثل استمراره في قلعة الفرسان قوة ضاربة، باعتباره واحداً من أفضل اللاعبين الأجانب أصحاب الكفاءات العالية ليس فقط على مستوى ملاعبنا، بل بالقارة الآسيوية.

في حين تعاقد نادي النصر مع الأميركي مارفيل هاريس والصربي نيكولا دراجوفيتش، ويسعى من خلالهما المدرب حسام الوكيل إلى الوصول إلى منصات التتويج، في ظل التطور الكبير الذي شهدته «سلة العميد» خلال الموسم الماضي، وهو ما يسعى الوكيل إلى تطويره في الموسم الجديد.

ويعتمد «الملك الشرقاوي» تحت قيادة المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم على ثنائي أميركي هما: ديفون سكوت وماركوس جونز، حيث يبحث الفريق عن استعادة هيبته من جديد في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه ووجود عناصر مميزة من اللاعبين المواطنين أصحاب الكفاءات العالية.

وفي نادي الوصل يعتمد الفريق على ثنائي أميركي تم تجديد التعاقد معهما وهما: ستيدمون دونير، ونيكولاس ويست، وفي البطائح يتواجد عنصر جديد هو الأميركي دونتي جامار، وفي الوحدة الأميركي مايرون جوردون.