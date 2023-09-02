«خيول الإمارات» تحصد «ثنائية» في «تحدي البريدرز»



عصام السيد (أبوظبي)



خطفت «خيول الإمارات» العائدة إلى المالك هلال العلوي، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، الأضواء بـ «ثنائية»، خلال فعاليات «تحدي البريدرز» للخيول العربية الأصيلة الفرنسية، الذي أقيم بمضمار لا تست دو بوش الفرنسي، بمشاركة نخبة من الخيول العالمية.

واستهل ثنائية خيول هلال العلوي، المهر «نو ريبلاي الموري»، عندما انتزع لقب «تحدي مربي الخيول العربية الأصيلة الفرنسية للأمهار» في سن ثلاث سنوات، للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 45 ألف يورو، متفوقاً على المرشحين البارزين في السباق.

ولم يتأخر «نو ريبلاي الموري»، المنحدر من نسل «أزادي»، في إبراز مهاراته، بعد أن «قلب الطاولة» على غريميه «اكسترا تايم» لجاي نيفس الذي حل ثانياً، و«افجان اكس محبوب» للشقب ريسنج الذي حل ثالثاً، بعد أن حل خلفهما في المركز الثالث في سباق بري تيجاني للفئة الثالثة، ولكنه هذه المرة كان مختلفاً حيث جاء تفوقه بفارق 1,5 طول، وسجل زمناً 2:12:73 دقيقة.

وأكملت «الثنائية الرفيعة» المهرة الرمادية «أفريكا دو مونلو»، التي سحقت منافساتها في «تحدي البريدرز» للخيول العربية الأصيلة الفرنسية للمهرات في سن ثلاث سنوات، للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 45 ألف يورو.

وجاء تفوق «أفريكا دو مونلو»، بفارق مريح بلغ 2,5 طول عن «الرشا» للوسمية ريسنج، فيما جاءت في المركز الثالث «العفريتة» للشقب ريسنج، وسجلت ابنة «ايه اف البراق»، زمناً 2:11:33 دقيقة، لتؤكد أنها نجمة المستقبل.