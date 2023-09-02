«التجارب الودية» تجهز «الفرسان»

معتصم عبدالله (دبي)



استقر الجهاز الفني لشباب الأهلي، بقيادة الصربي ماركو نيكوليتيش، على خوض تجربتين خلال التوقف الحالي لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، وغياب «الفرسان» عن مرحلة ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، في ظل التأهل المباشر للفريق إلى ربع النهائي بوصفه حامل لقب الدوري في الموسم الماضي 2022- 2023.

ويلعب «الفرسان» في الودية الأولى أمام عجمان يوم الجمعة المقبل، على أن يخوض ودية ثانية، قبل استئناف مشوار الدوري، بلقاء مضيفه البطائح، على استاد خالد بن محمد بالشارقة، في الجولة الثالثة، والتي سيُعلن عن موعدها لاحقاً.

وشدد خالد الكعبي إداري «الفرسان» على أهمية استثمار فترة التوقف الحالية للدوري، لتصحيح الأخطاء، بعدما أكد المدرب نيكوليتيش على ضرورة مراجعة مستوى أداء الفريق، رغم صدارته لترتيب الدوري بـ«العلامة الكاملة» بست نقاط، من فوزين على التوالي أمام عجمان 3-0، وخورفكان 2-1.

وقال الكعبي إن الفوز الثاني على التوالي في الدوري، والذي أعقب الوداع المبكر لـ«الفرسان» لدوري أبطال آسيا من «الملحق»، بالخسارة أمام النصر السعودي 2-4، كان من الأهمية بمكان، للتأكيد على جدية الفريق، في رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي. وأضاف: «الفوز الثاني على التوالي في الدوري، جاء في وقت مهم قبل التوقف، ونتمنى الاستمرارية في العمل على تصحيح الأخطاء».

وأضاف: «تضاعفت جهود العمل الفني والإداري، بعد الخروج القاري من أبطال آسيا، لتجاوز الوداع المبكر والتركيز على المنافسات المحلية بشكل أكبر».

ولفت الكعبي إلى اكتمال صفوف الفريق نسبياً في مباراة خورفكان الأخيرة بالدوري، والتي شهدت عودة الأرجنتيني كارتابيا للمشاركة الأولى في الموسم، بعد تتوجيه بلقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي في الموسم الماضي.

وأضاف: «عودة اللاعب إضافة مهمة للفريق، ونتوقع الأفضل، في ظل ارتفاع جاهزيته البدنية والفنية، خلال فترة توقف الدوري».