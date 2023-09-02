نادي الإمارات يعتمد زيادة لاعبي المراحل السنية



رأس الخيمة (الاتحاد)



عقدت إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم، برئاسة يوسف عبدالله البطران رئيس الشركة، اجتماعاً تنسيقياً للمراحل السنية، بحضور عادل الخيال عضو مجلس الإدارة، مشرف عام المراحل السنية، وسيف الزعابي نائب مشرف المراحل السنية، وراشد الرحبي المنسق العام، ومازن سوقار نائب المدير التنفيذي سكرتير المراحل وإداريي ومدربي الفرق المختلفة.

وتطرق الاجتماع الأول لاستراتيجية العمل المتبعة في المراحل وأكاديمية كرة القدم والخطط العامة للتدريبات لجميع الفرق، ووضع برنامج كامل للموسم الرياضي الحالي، ويهدف هذا العام لتكوين واستخراج لاعبين يمثلون دعامة مستقبلية للفريق الأول ونادي الإمارات.

واطلع الاجتماع على التقارير الفنية لجميع الفرق، واستعرض التزام اللاعبين في التدريبات وحضورهم، ونسبة التقدم والجاهزية الفنية، لبدء الموسم الجديد، وشدد جهاز الكرة على توفير كل المتطلبات للعبة وتهيئة بيئة مناسبة للاعبين، ليحصلوا على أكبر قدر من الفائدة.

وأكد يوسف البطران، أن الهدف الرئيسي تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، في توفير بيئة صحية حاضنة لأبناء الإمارة من المواطنين والمقيمين، على حد سواء، وأن النادي مفتوح للجميع من مواطنين ومقيمين وأبناء الجاليات، كما أوضح أن النشاط الأساسي رياضي، لكن الرياضة لدينا يجب أن تتماشى بخط مواز مع العادات والتقاليد والالتزام الأخلاقي، وهو ما نحرص على تحقيقه، عبر اختيارنا للأجهزة الإدارية العاملة معنا، ومتابعتها وتثقيفها بشكل دائم والحفاظ على روح الأسرة والعمل الجماعي والخوف على سمعة الكيان، ووضع ثقافة الفوز في الأمام، مع التأكيد على احترام الآخرين والمنافسين.

وشدد البطران على أهمية التحلي بالروح الرياضية، والتشجيع على الفوز، وتحقيق النتائج الإيجابية، ولا توجد مطالبة في البطولات، بقدر ما يتحلى الجميع بثقافة الفوز، كما أوضح أن الاتحاد يحتم علينا تسجيل 25 لاعباً في كل مرحلة، إلا أننا سنقوم بفتح المجال إلى 10 لاعبين زيادة عن الحد لكل فريق، حتى نفتح المجال للاعبين في أخذ فرصتهم وممارسة رياضتهم واحتضانهم في النادي، كما أن المدربين مطالبون بإعطاء الجميع الفرصة في اللعب وممارسة كرة القدم، بغض النظر عن البطولات، حيث إن عليهم تشجيعهم على الفوز والأداء المميز والروح الرياضية أكثر من التفكير بالبطولات، والابتعاد عن الكلام الكثير والتركيز في النشاط والتدريب والمباريات.

كما أن هناك دعوة قريبة لأولياء الأمور للاستماع لهم ولاقتراحاتهم، حيث إن النادي يعتبر للجميع من دون استثناء، وكذلك يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وهناك تكريم وجوائز وتقدير للفرق المثالية والذين يتحلون بالأخلاق الرياضية، وفي المقابل عقاب للاعبين غير الملتزمين بلائحة الانضباط والسلوك في النادي.

من جانبه، قال عادل الخيال عضو مجلس الإدارة مشرف عام المراحل، إن العمل في المراحل السنية، يسير على خط مواصلة العمل المميز للمواسم السابقة، والتأكيد على المحافظة على ما تحقق من إنجازات والبناء عليها، والالتزام بالعمل الجماعي وروح الفريق حتى يتحقق النجاح للجميع.