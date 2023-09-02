«البريميرليج» ينفق 97. 2 مليار دولار في «الميركاتو الصيفي»



مانشستر (أ ف ب، د ب أ)

حطّمت أندية «البريميرليج» رقمها القياسي السابق، للتعاقدات المبرمة في نافذة انتقالات واحدة، على لاعبيها الجدد مع إغلاق السوق الصيفية، وأشارت شركة «ديلويت» الشهيرة للخدمات المهنية والمالية، إلى أن إجمالي حجم إنفاق أندية الدوري الإنجليزي بلغ 36. 2 مليار جنيه إسترليني «97. 2 مليار دولار»، واجتاز إجمالي الإنفاق حاجز الملياري جنيه إسترليني للمرة الأولى في تاريخ سوق انتقالات أندية «البريميرليج».

ويتصدّر تشيلسي اللندني الترتيب مع تحطيمه الرقم القياسي، من خلال التعاقد مع لاعب الوسط الإكوادوري مويسي كايسيدو، وأظهرت الأندية الإنجليزية مرّة جديدة قدراتها المالية، مقارنة مع أقرانها في البطولات الأوروبية الكبرى.

لكن لاعباً جديداً مفاجئاً دخل على خط المنافسة مع الأندية الإنجليزية، مع فورة الانتقالات في الدوري السعودي، وجذب نجوماً مخضرمين، ونجح في استقطاب الجزائري الدولي رياض محرز الذي انتقل من مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا إلى الأهلي السعودي، وجوردان هندرسون قائد ليفربول إلى الاتفاق، فيما فضّل المهاجم الصربي الدولي ألكسندر ميتروفيتش حزم أمتعته والانتقال من فولهام إلى الهلال.

ورغم الإغراء المالي، تمسك ليفربول بخدمات نجمه المصري محمد صلاح، بعدما رفض عرضاً ضخماً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني «190 مليون دولار» من نادي الاتحاد السعودي، بحسب ما أفادت تقارير صحفية.

ويمكن القول إن الأندية الإنجليزية كانت مستفيدة من بيع اللاعبين، خصوصاً المتقدمين في السن وأصحاب الرواتب الكبيرة.

بيد أن رحيل لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، البالغ 26 عاماً فقط، من ولفرهامبتون إلى الهلال قد يشكّل جرس إنذار لما يخفيه المستقبل حيال نزف المواهب من «البريميرليج»، بطولة تواجه تحديات إضافية، مع تفضيل نجوم محليين الاحتراف في بطولات خارجية، رغم عروض مقدمة لهم محلياً.

فضّل اليافع جود بيلينجهام الانتقال من بوروسيا دورتموند الألماني إلى ريال مدريد الإسباني، والهداف التاريخي لتوتنهام وقائد المنتخب هاري كين إلى بايرن ميونيخ الألماني.

كسر «البلوز» الرقم القياسي للانتقالات البريطانية للمرة الثانية في سبعة أشهر، متفوّقاً على ليفربول، بضم كايسيدو «21 عاماً» مقابل صفقة قد تصل إلى 115 مليون جنيه إسترليني.

وقّع الإكوادوري الدولي على عقد لثماني سنوات في ملعب «ستامفورد بريدج»، في محاولة من الملاك الأميركيين، لنادي غرب لندن لتعويض الموسم المخيّب الأخير، إذ حلّ تشيلسي في المركز الثاني عشر في الدوري وهو الأدنى له منذ 1994.

أنفق النادي المملوك من كونسورتيوم يتقدّمه تود بويلي منذ أكثر من سنة نحو مليار جنيه على لاعبين جدد.

الغالبية العظمى من انتقالات تشيلسي تمحورت حول لاعبين لم يصلوا بعد إلى قمة مستوياتهم، أكبر اللاعبين الـ11 القادمين هذا الصيف لم يتجاوز عامه الخامس والعشرين.

ورغم تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فإن تشيلسي لم يفز سوى مرة يتيمة في ثلاث مباريات الموسم الحالي، على لوتون الصاعد من المستوى الثاني.

بعد منافسة مفاجئة على لقب الدوري مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، تحرّك أرسنال بسرعة، وضمّ لاعب الوسط ديكلان رايس، ولاعب الوسط الألماني كاي هافيرتز، والهولندي يوريين تيمبر بأكثر من 200 مليون جنيه منتصف يوليو.

لكن لسوء حظّه، أصيب المدافع تيمبر بأربطة ركبته ويغيب لفترة طويلة، ولم يسجّل هافيرتز بعد انتقاله مقابل 65 مليون جنيه من تشيلسي.

ويواجه مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا المزيد من الضغط لقيادة «المدفعجية» نحو لقبهم الأول في الدوري منذ عشرين سنة.

وتسارعت حملة إعادة تشكيل وسط ليفربول، مع رحيل جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو إلى الدوري السعودي.

رحل أيضاً جيمس ميلنر، الغيني نابي كيتا وأليكس أوكسلايد- تشامبرلاين دون مقابل، بعد موسم مخيّب للفريق «الأحمر» أخفق خلاله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في سبع سنوات.

رغم تفوّق تشيلسي عليه في السباق لضمّ كايسيدو والبلجيكي روميو لافيا، فإن فريق المدرب الألماني يورجن كلوب بات يملك أربعة وجوه جديدة في الوسط.

يقدّم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والمجري دومينيك سوبوسلاي بداية جيدة في ملعب «أنفيلد»، فيما أثبت قائد اليابان واتارو إندو خبرته بعد فشل استقدام كايسيدو.

أنهى ليفربول فترته بصفقة لافتة، مع ضمّ لاعب الوسط الهولندي الشاب راين خرافنبرخ من بايرن ميونيخ، وقال كلوب: «كان علينا إعادة تشكيل الفريق، سيكون خط الوسط جديداً بالكامل».

بعد ضمانه التأهل للبطولات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، حاول برايتون تعويض رحيل كايسيدو، ماك أليستر والحارس الإسباني روبرت سانشيس إلى تشيلسي، وحصد الفريق 175 مليون جنيه من بيع لاعبين استقدمهم مقابل 11 مليوناً فقط!

صفقة كايسيدو لوحده، تخطت ما أنفقه النادي على بناء ملعبه الجديد ومركز تمارينه.

استثمر بثمانية لاعبين، أبرزهم الإسباني أنسو فاتي القادم من برشلونة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات على سبيل الإعارة، حيث يحاول استنهاض مشواره الذي عكرته الإصابات.



