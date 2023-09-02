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الرياضي

«السباق إلى دبي» يترقب «التحدي الخاص»

«السباق إلى دبي» يترقب «التحدي الخاص»
2 سبتمبر 2023 13:00

دبي (الاتحاد)

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تقف «النسخة 15» من بطولة جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي، من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، أمام تحدٍّ خاص بين الإسباني جون رام حامل لقب البطولة، والإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بطل الجولة، مع بدء العد التنازلي للحدث الذي يعتبر ختام موسم جولة دي بي ورلد التي تحمل شعار «السباق إلى دبي».
وأكد رام المصنف الثالث عالمياً مشاركته في البطولة التي يتطلع خلالها لحصد اللقب للمرة الرابعة في مسيرته، بعد أعوام 2017 و2019 و2022.
ودون اللاعب اسمه في سجلات التاريخ، عندما تفوق على زميليه في كأس رايدر، الإنجليزي تيريل هاتون، والسويدي أليكس نورين بفارق ضربتين في العام الماضي، ليصبح أول لاعب يفوز بخمس ألقاب في سلسلة رولكس، ويعزز سجله القياسي باللقب الثالث في بطولة جولة دي بي ورلد تحديداً.
يحتفل الحدث الرياضي والاجتماعي العالمي، بمرور 15 عاماً على انطلاقه، ويعد بتقديم إثارة وترفيه لا مثيل لهما، من خلال العرض المعروف بأعظم اللاعبين على الأرض، حيث يتنافس أفضل 50 لاعب جولف، في موسم جولة دي بي ورلد، في ملعب الأرض «ذا إيرث» المرموق في دبي.
يمكن للجماهير مشاهدة هذه الدراما، مع وصول «السباق إلى دبي» المقدم من رولكس، إلى النهاية الدراماتيكية في الإمارات، وترقب تتويج صاحب المركز الأول في أوروبا.
بعد بيع التذاكر بالكامل في العام الماضي، تتوفر التذاكر المجانية للبطولة، حيث يمكن استكشاف خيارات التجارب المتميزة التي تناسب جميع عشاق الجولف في إرث لاونج وشاليه البطولة التي تباع بإقبال كبير.
توفر بطولة جولة دي بي ورلد يوماً رائعاً للجميع، حيث تجمع بين منافسات الجولف ذات المستوى العالمي، ومجموعة من الأنشطة والتجارب المثيرة، وتضمن القرية النابضة بالحياة أجواءً ودروس جولف مجانية لجميع الأعمار، واحتفالات بيوم السيدات، وعروض التصويب الترفيهية، وشاشات كبيرة لتحسين تجربة المشاهدة، وأنشطة رياضية جذابة.

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