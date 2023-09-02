الزلزولي ينتقل إلى ريال بيتيس



برشلونة (أ ف ب)



انتقل الجناح المغربي الدولي الشاب عبد الصمد الزلزولي من برشلونة الإسباني إلى منافسه المحلي ريال بيتيس مقابل 7.5 مليون يورو، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني.

وكتب بطل إسبانيا في موقعه الرسمي: «توصل برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق لانتقال الزلزولي مقابل 7.5 مليون يورو، ويحتفظ الأول بحق إعادة شراء اللاعب و50% من أي بيع مستقبلي».

انتقل الزلزولي «21 عاماً» من أليكانتي إلى برشلونة في موسم 2021-2022، وأعاره الموسم الماضي إلى أوساسونا، وسجل 6 أهداف في 34 مباراة بمختلف المسابقات، مساهماً في بلوغه نهائي الكأس واحتلاله المركز السابع في الدوري.

وكان الزلزولي لاعباً بديلاً في مشوار المغرب الرائع إلى نصف نهائي «مونديال 2022».