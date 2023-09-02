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5 لاعبين «الصفحة الجديدة» بـ «المؤشر التصاعدي»

5 لاعبين «الصفحة الجديدة» بـ «المؤشر التصاعدي»
2 سبتمبر 2023 22:00


مراد المصري (دبي)

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بعد انطلاق الموسم، بإقامة جولتين في «دوري أدنوك للمحترفين»، وذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بدأ اللاعبون في إظهار قدراتهم، وسعيهم لحجز مكانهم في تشكيلة أنديتهم، أو كسب مساندة الجماهير، من خلال مؤشرات الأداء التصاعدي، مع السعي لفتح صفحة جديدة في مسيرتهم.
وتصدر عمر عبد الرحمن القائمة، بعدما نجح في استغلال الوقت المتاح الذي يحصل عليه، تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش، بداية من مشاركة محدودة أمام الإمارات، وبعدها الحصول على مساحة أكبر أمام الشارقة، ومساهمته في تسجيل «الإمبراطور» الهدف الثالث، والمشاركة لمدة نصف ساعة أمام حتا، حيث صنع هدفاً، وحصل على ضربة جزاء، ليؤكد نجم الكرة الإماراتية، أنه يسير في الطريق الصحيح للعودة التي يتطلع لها الجميع.
في العين، نجح كوامي من استعادة جزء من مستواه المتميز والذي جعل «الزعيم» يتعاقد معه سابقاً، وبعد تراجع نوعاً في الموسم الماضي، تمكن المدافع من تسجيل هدفين، بواقع هدف في الدوري وآخر في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب ارتفاع درجة تركيزه، مع مرور الوقت في الجانب الدفاعي، حيث يبدو أنه في الطريق الصحيح، لاستعادة «الثقة الغائبة»، تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي ألفريد شرودر. 
ونجح علاء زهير من كسب إشادة خاصة بمستوياته في الدفاع، وبعدما برز في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، أسهم في استعادة الوحدة توازنه، بعد الخسارة أمام البطائح في الجولة الأولى، ليحصد الفوز معه في «الديربي» أمام الجزيرة، عندما سجل هدفاً، ويؤكد أنه سيكون له دور في قيادة دفاع «العنابي» هذا الموسم.
وثبت البرازيلي رينان أقدامه في تشكيلة شباب الأهلي، في أول مباراتين للدوري، حيث شارك في جميع الدقائق الـ 180، ونال ثقة المدرب الجديد الصربي ماركو نيكوليتش، ليؤكد اللاعب الشاب «21 عاماً»، أنه مرشح لأن يكون عنصراً مؤثراً للغاية مع «الفرسان» هذا الموسم.
وفرض الفرنسي يوسف نياكاتي نفسه بوصفه أحد أفضل صفقات الأجانب إلى الآن، بعدما سجل 3 أهداف لبني ياس، وأثبت أنه قادم إلى ملاعبنا، ليدون اسمه، وليس مجرد «مرور الكرام»، بالنظر إلى قدراته الهجومية التي كان «السماوي» في أمس الحاجة لها، بعد تراجع أداء الفريق الهجومي خلال الموسم الماضي.

دوري أدنوك للمحترفين
مصرف أبوظبي الإسلامي
عمر عبدالرحمن
الوصل
العين
علاء زهير
الوحدة
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