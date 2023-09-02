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الرياضي

محرز يقود «محاربي الصحراء» أمام تنزانيا والسنغال

محرز يقود «محاربي الصحراء» أمام تنزانيا والسنغال
2 سبتمبر 2023 11:36

 
الجزائر (د ب أ)


اختار جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، 25 لاعباً للدخول في معسكر إعدادي، بمدينة طبرقة التونسية، يسبق المباراة أمام تنزانيا، في ختام التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا «كوت ديفوار 2023»، والمواجهة الودية أمام السنغال يومي 7 و12 سبتمبر على الترتيب.
وشهدت القائمة التي نشرها الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي، عودة المخضرم سفيان فيجولي، لاعب كاراجولو التركي، الغائب عن المنتخب منذ نهاية مارس 2022، وأيضاً يوسف عطال، مدافع نيس الفرنسي، وأدم زرقان، لاعب شارلوروا البلجيكي. 

كما تواجد رياض محرز، المنتقل حديثاً إلى الأهلي السعودي، وحسام عوار الذي تعرض لإصابة في المباراة التي خسرها فريقه روما أمام ميلان 2-1، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. 

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وبالمقابل خلت القائمة من الهداف التاريخي لـ«الخضر» إسلام سليماني، المنضم حديثاً إلى كوريتيبا البرازيلي. 

وضمت قائمة اللاعبين، حراس المرمى مصطفى زغبة وأنتوني ماندريا وأسامة بن بوط، ولاعبي الدفاع رامي بن سبعيني، ويوسف عطال، وعيسى ماندي، وأحمد توبة، وريان آيت نوري، وكيفن غيتون، ومحمد أمين توغاي، وهيثم لوصيف، ولاعبي الوسط أدم زرقان، عبد القهار قادري، حسام عوار، رامز زروقي، حيماد عبد اللي، وهشام بوداوي، وسفيان فيجولي، ورياض محرز، وسعيد بن رحمة، وبدر الدين بوعناني، وفارس شايبي، وأيمن محيوص، ومحمد أمين عمورة وبغداد بونجاح.

الجزائر
كأس أمم أفريقيا
رياض محرز
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