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مواني «الصفقة 11» لسان جيرمان في «الميركاتو»

مواني «الصفقة 11» لسان جيرمان في «الميركاتو»
2 سبتمبر 2023 11:28

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أنهى باريس سان جيرمان الفرنسي، في الساعات الأخيرة، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، صفقة شراء المهاجم الفرنسي الشاب راندال كولو مواني «24 عاماً» لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 95 مليون يورو، شاملة المكافآت والإضافات الأخرى، بعد مفاوضات «ماراثونية» صعبة بدأها «الباريسي»، بعرض 70 مليوناً، ثم 80 مليون يورو، رفضها مسؤولو آينتراخت، مطالبين برفعه إلى 100مليون يورو، ولكن أمام إصرار اللاعب على الرحيل، وامتناعه عن تدريبات الفريق، اضطرت إدارة النادي الألماني إلى تخفيض الرقم إلى 95 مليون يورو.
وينضم كولو مواني بذلك إلى عدد غير قليل من مواطنيه الفرنسيين الأعضاء في منتخب «الديوك»، وفي مقدمتهم عثمان ديمبلي القادم من برشلونة، وكيليان مبابى هداف كأس العالم الأخيرة، ولوكاس هيرنانديز القادم من بايرن ميونيخ وآخرين.
ولفت مواني الأنظار إليه بشدة في الموسم المنتهي، عندما نجح في تسجيل 23 هدفاً، وصناعة 17 هدفاً في 46 مباراة لعبها مع آينتراخت بمختلف المسابقات التي شارك فيها الفريق.
ويُعتبر مواني اللاعب رقم 11 الذي ينضم إلى سان جيرمان هذا الصيف «رقم قياسي»، بعد أن تعاقد النادي خلال الأسابيع الأخيرة مع ماركو أسينسيو، وعثمان ديمبلي، وبرادلي باركولا، ولوكاس هيرنانديز، وكانج- إن- لي، وتشير ندور، وجونسالو راموس، وميلان سكرينيار، وأرتو تيناس، ومانويل أوجارتي، أما اللاعب الأخير فهو تشافي سيمونز الذي كان معاراً، وتمت إعارته مجدداً هذا الصيف إلى لايبزج الألماني.
ونال كولو مواني شرف اللعب في «مونديال 2022»، عندما استدعاه ديدييه ديشامب المدير الفني، بعد إعلان قائمة «الديوك»، ليحل محل كريستوفر نكونكو الذي أصيب قبل انطلاق البطولة.
ويرتبط اسم كولو مواني في أذهان عشاق الكرة الفرنسية، بأنه اللاعب الذي أهدر أهم فرصة لمنتخب بلاده في نهائي «مونديال 2022»، عندما أضاع هدفاً مؤكداً قبل دقائق قليلة من نهاية مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين، لتضيع على «الديوك» فرصة إضافة كأس عالم ثالثة في تاريخهم الكروي.

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باريس سان جيرمان
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آينتراخت فرانكفورت
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