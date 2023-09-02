شفيونتيك تتغلب على المشاعر أمام «الصديقة المفضلة»!



نيويورك (أ ف ب)

واصلت البولندية إيجا شفيونتيك الأولى عالمياً حملة الدفاع عن لقبها وبلغت ثمن النهائي، في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها على «أعزّ» صديقاتها السلوفينية كايا يوفان 6-0 و6-1.

ووضعت شفيونتيك مشاعرها جانباً لفترة وجيزة، كي تنهي مغامرة صديقتها المفضلة الصاعدة من التصفيات في 49 دقيقة.

وقالت البولندية في تصريح بالملعب عقب نهاية المباراة: «لم يعجبني أنني كنت أفوز على أفضل صديقاتي، كان الأمر كأني ألعب ضد أختي لأني أعرفها منذ فترة طويلة».

وأضافت: «ليس لدي الكثير من الأصدقاء، لكنها أعز صديقاتي، لذلك كان هذا هو الجزء الأصعب بالتأكيد في المواجهة».

وحسمت البولندية المجموعة الأولى نظيفة في 23 دقيقة، وواصلت أفضليتها في الثانية عندما تقدمت 3-0، قبل أن تنجح السلوفينية في كسب الشوط الوحيد في المباراة مقلصة الفارق إلى 1-3، ولكن سرعان ما فرضت شفيونتيك أفضليتها وكسبت ثلاثة أشواط متتالية، منهية المجموعة في مصلحتها في 26 دقيقة.

وهو الفوز الثالث لشفيونتيك على يوفان في ثلاث مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

وتسعى شفيونتيك «22 عاماً» إلى أن تصبح أول لاعبة تدافع عن لقبها بنجاح في البطولة الأميركية، منذ أن حققت صاحبة الأرض سيرينا وليامز ثلاثة ألقاب توالياً من 2012 إلى 2014.

كما ترغب البولندية في إحراز لقبها الكبير الخامس في بطولات «الجراند سلام»، بعد رولان جاروس الفرنسية «2020 و2022 و2023»، وفلاشينج ميدوز العام الماضي.

وكانت شفيونتيك استهلت حملة الدفاع عن لقبها بقوة، عندما تغلبت على السويدية ريبيكا بيترسون 6-0 و6-1، في 58 دقيقة فقط، ثم فازت على الأسترالية داريا سافي 6-3 و6-4، في الدور الثاني في ساعة و33 دقيقة.

وتلتقي شفيونتيك في الدور المقبل مع اللاتفية يلينا أوستابنكو العشرين الفائزة على الأميركية برناردا بيرا 4-6 و6-3 و6-3.

لكن مشوار الأميركية كوكو جوف المصنفة سادسة كان أصعب، إذ احتاجت إلى ثلاث مجموعات لتخطي البلجيكي إليز مرتنس 3-6 و6-3 و6-0.

قالت اللاعبة «19 عاماً»، والتي تمرّ في فترة رائعة، بعد تتويجها في دورتي واشنطن وسينسيناتي: «الفوز يبقى فوزاً، لا يهمّ كيف تحققه، لن أخسر من دون قتال».

وتلاقي في الدور الرابع المصنفة أولى عالمياً والعائدة من الاعتزال الدنماركية كارولاين فوزنياكي، قبل مواجهة نارية مرتقبة مع شفيونتيك في ربع النهائي.

وتأهلت فوزنياكي التي تخوض أول بطولة كبرى منذ ثلاث سنوات، على حساب الأميركية جينيفير برايدي 4-6 و6-3 و6-1.

وفي أبرز نتائج السيدات، خرجت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة رابعة وبطلة ويمبلدون العام الماضي أمام الرومانية المخضرمة سورانا كيرستيا 6-3 و6-7 و6-4، لتلاقي الأخيرة السويسري بليندا بنتشيتش الخامسة عشرة.

وبلغت الدور عينه التشيكية كارولينا موخوفا العاشرة، بتغلبها على الأميركية تايلور تاونسند 7-6 و6-3، وتلتقي في ثمن النهائي الصينية وانج جينيو الفائزة على السلوفاكية آنا كارولينا شمييلدوفا 4-6 و6-3 و6-2.