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ليفربول يضم خرافنبرخ بعقد طويل الأمد

ليفربول يضم خرافنبرخ بعقد طويل الأمد
2 سبتمبر 2023 10:59

لندن (أ ف ب) 

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انتقل لاعب الوسط الدولي الهولندي راين خرافنبرخ، من بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، إلى ليفربول الإنجليزي، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، وذلك وفق ما أعلن فريقه الجديد كاشفاً عن «عقد طويل الأمد».
وخاض ابن الـ21 عاماً 24 مباراة، في الدوري الألماني، و6 في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه عانى لفرض نفسه في تشكيلة «البايرن»، في ظل وجود يوزوا كيميتش، وليون جوريتسكا، وفي ظل أسلوب لعب النادي «البافاري»، ما عجل رحيله.
وتحدث عنه مدربه في بايرن توماس توخل بالقول: «بالنسبة لي، إنه لاعب هجومي، رقم 8، المشكلة بالنسبة لراين أنه ليس لدينا فعلياً هذا المركز في الوقت الحالي».
ويحاول الدولي الشاب أن يفرض نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز بألوان ليفربول، الباحث عن تعويض خسارة جهود قائده جوردان هندرسون، والبرازيليين فابينيو وروبرتو فيرمينو، المنتقلين إلى الدوري السعودي، أو جيمس ميلنر.
وضمن هذا المسعى، عزز فريق المدرب الألماني يورجن كلوب صفوفه هذا الصيف، بالأرجنتيني ألكسيكس ماك أليستر والمجري دومينيك سوبوسلاي.
وأقر كلوب أن عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ترك أثره على الوضع المالي للنادي، لكنه راض عن التعاقدات التي أجراها هذا الصيف لأن الفريق «أكثر شباباً» وأحب حقاً هذا الفريق.
ووفق وسائل الإعلام، أنفق ليفربول قرابة 40 مليون جنيه إسترليني، لضم خرافنبرخ في صفقة قد تزيد قيمتها 5 ملايين، استناداً إلى النتائج التي يحققها لاعب أياكس السابق الذي كان مرتبطاً بـ «البايرن» حتى 2027.

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